◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

今大会の大きな見所は、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された１５番パー３。第３日は、グリーン手前から９ヤード、左端から３ヤード（実測値９３ヤード）のやや難しい位置に設定された。

今年は２０２３年以来、３年ぶりの西コース開催。１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツアー史上最短の９８ヤードに。ティーエリアと２段グリーンの間には大きな池が広がる。グリーン手前は傾斜になっており、芝は短く刈り込まれている。アマチュアのように直接の池ポチャは、プロではあり得ないが、ピン位置が２段グリーンの下に設定された場合、バックスピンで池に落ちる危険がある。

この日のピン位置は左手前。通算１勝で、昨季のメルセデスポイントランク２２勝の実力者、佐藤心結（みゆ、ニトリ）の第１打はグリーン左手前に着弾した後、バックスピンと傾斜によって池に転がり落ちた。今季２勝と好調の郄橋彩華（サーフビバレッジ）も痛恨の池ポチャとなった。

赤杭（くい）の場合、ボールが落ちた地点からピンに近づかない地点で２クラブ長以内から第３打を打てるが、今大会の１５番の池は黄色杭のため、打ち直しの第３打は、ティーエリアが最善策。池に落とした場合、ボギーでしのぐことは難しく、ダブルボギー以上を覚悟しなければならない。

佐藤心結は打ち直しの第３打はピン右４メートルに乗せたが、ボギーパットは惜しくも入らず、ダブルボギーをたたいた。郄橋は打ち直しの第３打をピン右２メートルにつけ、第４打をねじ込み、ナイスボギーと踏ん張った。

第１日のピンポジションは手前から６ヤードの難しい位置（実測値は９１ヤード）に設定され、池ポチャが連発。７人が池にボールを落とした。平均スコアはパーを超える３・１８３３（難度は１８ホール中１３番目）となった。

第２日のピンポジションは手前から１８ヤード、奥から１０ヤード（実測１０２ヤード）。２段グリーンの上に設定されたため、易しいホールとなり、平均スコアはパーを下回る２・９２４４（難度は１８ホール中１６番目）となった。

第３日は１０番スタートの３０人が１５番を終えた時点で、バーディーは神谷そら（郵船ロジスティクス）だけ。パー２６人、ボギー２人、ダブルボギー１人で、平均スコアは３・１０００。吹き荒れる強風が選手を苦しめ、パーはセーブしやすいが、バーディーは難しい状況となっている。

日本女子プロゴルフ協会の茂木宏美コースセッティング担当は「ウェッジの短いクラブで、スピンコントロールの技術が求められます」と解説する。最終日は、さらに難しいピン位置に設定されることが予想される。優勝の行方を左右する勝負ホールとなる。