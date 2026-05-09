俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月3日、第17話が放送され、「三方ヶ原の戦い」（1572年・元亀3年）「足利義昭の追放（室町幕府の滅亡）」（1573年・元亀4年）「一乗谷城の戦い」（1573年・天正元年）「小谷城の戦い」（1573年・天正元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第17話は「小谷落城」。武田信玄（郄嶋政伸）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻し、三方ヶ原で迎え撃った徳川家康（松下洸平）は大敗。足利義昭（尾上右近）も京で挙兵し、織田信長（小栗旬）は絶体絶命と思われたが、何故か急に武田軍が撤退。義昭は後ろ盾を失う。信長は危機を脱し、浅井・朝倉攻めを再開。浅井長政（中島歩）は進退窮まり、小谷城に籠城。木下小一郎（仲野太賀）と木下藤吉郎（池松壮亮）は何とか市（宮崎あおい）たちを救い出したいが…という展開。

ドラマ前半のクライマックスとなる激動回。少なくとも“4つの伏線”が回収された。

第10話「信長上洛」（3月15日）市が剣術の稽古→長政を介錯

第12話「小谷城の再会」（3月29日）小一郎と藤吉郎による“大男の寓話”が途中に→市に続きを語る

第13話「疑惑の花嫁」（4月5日）長政と信長が相撲再戦を約束→長政が木下兄弟と勝負

第17話「小谷落城」（5月3日）（冒頭）子どもたちと餅をつき、信玄は「そう慌てるでない。喉に詰まらせぬよう気をつけるのじゃぞ」と注意→（約8分半後）まさかの最期

SNS上には「（信玄が）まさかのセルフ伏線回収」「大男と湖の話。涙の伏線回収」「お市様が剣の稽古をしていたのは、長政様の介錯のためだったのか。つらすぎる伏線回収」などと驚きの声が続出。反響を呼んだ。

次回は10日、第18話「羽柴兄弟！」が放送される。