◇MLB ドジャース 3-1 ブレーブス(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースが13連戦の初戦に勝利しました。

先発のエメ・シーハン投手は2回に3本の長短打を浴び1点先制を許しました。4回も2アウト1塁から2ベースを打たれホームを狙われるも、レフトのテオスカー・ヘルナンデス選手らによる中継プレーで得点を許さず。

続く5回、2アウト1、3塁のピンチを迎えたところでアレックス・ベシア投手と交代。この場面はベシア投手が切り抜け、シーハン投手はこの試合4回2/3を7奪三振1失点の内容となります。

打線はこの日、2024年サイ・ヤング賞左腕のクリス・セール投手と対戦。1点を追う2回裏、カイル・タッカー選手のタイムリー2ベースで同点とします。

5回は2アウト2塁から大谷翔平選手が一二塁間をゴロで抜くタイムリーを放ち、ドジャースが勝ち越しに成功しました。

6回にはフレディ・フリーマン選手がセンターへ4号ソロホームラン。日本時間4月7日の試合以来26試合ぶりの一発でリードを2点に広げました。

ドジャースはその後、継投陣による無失点リレーで勝利。この試合はリリーフ5投手がブレーブス打線に反撃を許しませんでした。

なお大谷選手はこの試合「1番・指名打者」で出場。5回のタイムリー以外の打席は凡退し、4打数1安打1打点1三振でした。