◇ナ・リーグ ドジャース3−1ブレーブス（2026年5月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。5回の第3打席で決勝打となる勝ち越し打を放ち4打数1安打1打点でチームの連勝に貢献した。

初回の第1打席は24年サイ・ヤング賞の相手先発左腕・セールから外角攻めを受け、1ボール2ストライクからの4球目、外いっぱいの98・3マイル（約158・2キロ）の直球に手が出ず、見逃し三振。一度もスイングすることなく凡退した。3回の第2打席も内角シンカーでバットを折られ、遊ゴロに打ち取られた。

それでも1−1で迎えた5回2死二塁の第3打席で初球、内角シンカーを捉え右前に勝ち越し打を放ち、2試合連続安打をマーク。二塁走者・ロハスの生還を確認すると、一塁ベース上で足を蹴り上げる“キックパフォーマンス”も披露した。

8回の第4打席は2番手左腕・バマーに右飛に倒れ、この日は4打数1安打1打点だった。

打線は6回にもフリーマンが4号ソロを放って貴重な追加点を奪い、難敵セールから3得点。投手陣も先発・シーハンが5回途中1失点と粘投。後を継いだ救援陣もピンチを背負いながらも踏ん張ってリードを死守。ナ・リーグ東地区で首位を独走するブレーブス相手に逃げ切り勝ちした。