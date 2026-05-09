【無印良品】細かいものを立てて収納できる！ 「スタンドじゃばらファイル」は無印の“実力派”だった
無印良品は収納アイテムが豊富で、「無印良品に行けば、とりあえず片付く」といわれるほどの品ぞろえです。今回は、目立つ存在ではないけれど、実は実力派の「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」をご紹介します。
「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」とは？「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」にはA5用とA4用があり、それぞれ3ポケットと6ポケットバージョンがあります。
・A5用6ポケット：税込390円
・A4用3ポケット：税込390円
・A4用6ポケット：税込490円
特徴は「スタンドじゃばらファイル」という商品名のとおり、自立することです。
じゃばらなので、開くと厚みがあります。
小さいからこそ活躍する「スタンドじゃばらファイル」のA5用3ポケット「ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル」のA5用3ポケットは、そのコンパクトさならではの活用ができます。
サイズは、外寸が約幅25〜130×奥行155×高さ235mm、内寸が約奥行150×高さ225mm。ファイルボックスに入れて“仕切り”として使うのもおすすめですが、単品でちょっとしたものを入れると大活躍してくれます。
▼デスクの上で毎日使うものを
家計簿や日記、そのほか毎日使うものを、サッと手に取れるように、スタンドじゃばらファイルに入れておくと便利です。このファイルにまとめておけば、「ちょっと場所を移動して作業したい」というときも、簡単に持ち運びができます。
▼すぐに処理するものの一時置き場
ポストに入っていた郵便、子どもが学校から持ち帰ってきた書類など、すぐに処理しなければならないものの一時置き場として「スタンドじゃばらファイル」に入れておき、目に付くところや必ず通るところに置いておくのもおすすめです。
3ポケットなら量があまり入らないため「すぐに処理しなくては」となりますし、処理が終わると薄くなるので「早く薄い状態にしたい」という気持ちにもなりますよ。
▼キッチンでも活躍する
小さな袋ものなど、キッチンの自立しないものを入れておくのにも役立ちます。
自立するファイルで、使わないときはコンパクトになる「スタンドじゃばらファイル」は、自分好みに使える優秀アイテムです。ぜひお試しください。
▼商品情報
商品名：ポリプロピレン スタンドじゃばらファイル
価格：税込290〜490円
種類：A5用3ポケット、A5用6ポケット、A4用3ポケット、A4用6ポケット
販売：無印良品の実店舗またはネットストア
(文:矢野 きくの)