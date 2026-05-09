【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは国際協力
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、肌を清潔に保つための動作、子どもたちを支援する国際的な組織など、3つの言葉を選びました。日常の習慣から世界のニュース、経済の用語まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
あ□□き
ゆに□□
かわ□□りかえ
ヒント：肌に出た水分などを取ること。世界中の子どもたちの命と健康を守るために活動する有名な組織を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せふ」を入れると、次のようになります。
あせふき（汗拭き）
ゆにせふ（ユニセフ）
かわせふりかえ（為替振替）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、身近な衛生習慣、世界的に知られる支援団体、そしてビジネスや生活に欠かせない金融用語を組み合わせました。音の響きを意識することで、言葉が持つ多彩な役割を再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、肌を清潔に保つための動作、子どもたちを支援する国際的な組織など、3つの言葉を選びました。日常の習慣から世界のニュース、経済の用語まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
あ□□き
ゆに□□
かわ□□りかえ
ヒント：肌に出た水分などを取ること。世界中の子どもたちの命と健康を守るために活動する有名な組織を思い浮かべてみてください。
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正解：せふ正解は「せふ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せふ」を入れると、次のようになります。
あせふき（汗拭き）
ゆにせふ（ユニセフ）
かわせふりかえ（為替振替）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、身近な衛生習慣、世界的に知られる支援団体、そしてビジネスや生活に欠かせない金融用語を組み合わせました。音の響きを意識することで、言葉が持つ多彩な役割を再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)