お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が8日放送のNHK AM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。博多大吉（55）がゴールデンウイークの過ごし方を振り返った。

ゴールデンウイークはどう過ごしたかとの話題となり、大吉は「キングコング・西野の映画を見に行って。『プぺル』のパート2を見にいって」とお笑いコンビ「キングコング」製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」を鑑賞したと打ち明けた。

「まあ西野くんのあいさつみたいなのがあったから、それを見て。ちょっと西野にも会いたかったから、それを見て」と西野にも対面したと回顧した。

「それを会いに行ったぐらいで、あとはずっとゲームしてました」と告白。「ずっと冒険の旅に出ていました。まだ解決していないです。まだまだ謎は深まるばかりです」とし、同局・鈴木奈穂子アナウンサーから「『クエスト』のやつですか」と聞かれると、「『クエスト』じゃないですね。『伝説』の方ですね。“Z”から始まる『伝説』。なかなか解けない謎が多くて」と明かした。

「今はすぐ動画サイトで答え見られるから。これを見ずにどこまで引っ張れるかみたいなので、貴重な休みを全て私は費やしましたけど、まあ休めた分いいかなと思って」と納得した様子で話した。