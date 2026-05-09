群馬vs栃木C スタメン発表
[5.9 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節](正田スタ)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 25 中野力瑠
DF 43 野瀬翔也
MF 2 田頭亮太
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
MF 38 小西宏登
FW 7 西村恭史
FW 17 百田真登
控え
GK 16 志賀一允
DF 26 秋元琉星
MF 4 玉城大志
MF 6 米原秀亮
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 20 下川太陽
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
FW 99 中島大嘉
監督
沖田優
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 17 知念哲矢
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 9 鈴木武蔵
MF 18 加藤大
FW 23 吉田篤志
FW 32 小池裕太
FW 99 平岡将豪
控え
GK 16 児玉潤
MF 7 森俊貴
MF 19 ダヴィド・モーベルグ
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 26 宇都木峻
FW 8 山下敬大
FW 24 西谷和希
FW 77 田中パウロ淳一
FW 88 升掛友護
監督
今矢直城
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 25 中野力瑠
DF 43 野瀬翔也
MF 2 田頭亮太
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
MF 38 小西宏登
FW 7 西村恭史
FW 17 百田真登
控え
GK 16 志賀一允
DF 26 秋元琉星
MF 4 玉城大志
MF 6 米原秀亮
MF 20 下川太陽
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
FW 99 中島大嘉
監督
沖田優
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 17 知念哲矢
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 33 乾貴哉
MF 6 加藤丈
MF 9 鈴木武蔵
MF 18 加藤大
FW 23 吉田篤志
FW 32 小池裕太
FW 99 平岡将豪
控え
GK 16 児玉潤
MF 7 森俊貴
MF 19 ダヴィド・モーベルグ
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 26 宇都木峻
FW 8 山下敬大
FW 24 西谷和希
FW 77 田中パウロ淳一
FW 88 升掛友護
監督
今矢直城