[5.9 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節](正田スタ)

※14:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 3 大畑隆也

DF 14 菊地健太

DF 25 中野力瑠

DF 43 野瀬翔也

MF 2 田頭亮太

MF 36 安達秀都

MF 37 瀬畠義成

MF 38 小西宏登

FW 7 西村恭史

FW 17 百田真登

控え

GK 16 志賀一允

DF 26 秋元琉星

MF 4 玉城大志

MF 6 米原秀亮

MF 19 モハマド・ファルザン佐名

MF 20 下川太陽

FW 18 田中翔太

FW 29 松本皐誠

FW 99 中島大嘉

監督

沖田優

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 17 知念哲矢

DF 22 鈴木裕斗

DF 28 小西慶太郎

DF 33 乾貴哉

MF 6 加藤丈

MF 9 鈴木武蔵

MF 18 加藤大

FW 23 吉田篤志

FW 32 小池裕太

FW 99 平岡将豪

控え

GK 16 児玉潤

MF 7 森俊貴

MF 19 ダヴィド・モーベルグ

MF 20 ペドロ・アウグスト

MF 26 宇都木峻

FW 8 山下敬大

FW 24 西谷和希

FW 77 田中パウロ淳一

FW 88 升掛友護

監督

今矢直城