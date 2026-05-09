開催：2026.5.9

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 0 - 6 [カージナルス]

MLBの試合が9日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとカージナルスが対戦した。

パドレスの先発投手はグリフィン・キャニング、対するカージナルスの先発投手はマイケル・マグリビで試合は開始した。

5回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 SD 0-1 STL、さらにライトがエラーでカージナルス得点 SD 0-4 STL、5番 ノーラン・ゴーマン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 SD 0-5 STL、6番 マシン・ウィン 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでカージナルス得点 SD 0-6 STL

試合は0対6でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのマイケル・マグリビで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はパドレスのグリフィン・キャニングで、ここまで0勝1敗0S。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で2.2回を投げ、3安打、0失点、2奪三振、防御率は0.00となっている。

ここまでパドレスは22勝16敗で2.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方カージナルスは23勝15敗で3.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 13:58:29 更新