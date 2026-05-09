お笑いコンビ『EXIT』のりんたろー。さんの妻で、タレントの本郷杏奈さんが5月8日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産のため入院していた産院を退院したことを報告しました。



【写真を見る】【EXIT・りんたろー。の妻 本郷杏奈】第2子出産のため入院していた産院を退院「産院が最高すぎて退院したくなかった...」豪華な産院生活を公開



本郷さんは夫のりんたろー。さんと共に、産院の前で産まれた赤ちゃんを抱く笑顔の画像を添えて「今回出産した産院が最高すぎて退院したくなかった...」と投稿。





続けて「ホテルみたいに綺麗なお部屋で、エステもしていただけて なによりご飯が美味しすぎた」と綴り、実際に使用したとみられるホテルのスイートのような病室の画像を投稿。





さらに、まるで高級ホテルのディナーのような病院食の料理やデザートの画像の数々も紹介しています。





また「1人目の時が帝王切開で、帝王切開は立ち会いできない病院が多いけれど、今回は立ち会い可能だったので 立ち会いしてもらいました！」と綴り、夫のりんたろー。さんの病院での子煩悩な姿も画像に収められています。





本郷さんは「2回目でもやっぱり怖くて、不安だったけど 病院の先生方も優しくて、安心して出産できました ほんと素敵な産院でした」と、この産院での出産を振り返っています。





本郷杏奈さんは、お笑いコンビ『EXIT』のりんたろー。さんと2022年8月に結婚。2023年11月には第1子が誕生しています。





【担当：芸能情報ステーション】