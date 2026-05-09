ワールドレディスサロンパス杯の会場でジュニアゴルフ体験会

女子ゴルフの国内メジャー今季初戦・ワールドレディスサロンパス杯第3日が9日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で開催された。会場では、元世界ランク1位の宮里藍が小、中学生を対象にしたジュニアゴルフ体験会を実施。スナッグゴルフを使って的当て対決を行うなどして触れ合い、ゴルフの導入として「楽しむ」ことの大切さを語った。

テニスボール大の柔らかい球にプラスチックのクラブ。宮里は青空の下、「安全に楽しめる簡易版ゴルフ」とされるスナッグゴルフで子どもたちと交流した。まずはクラブの握り方を教え、目標に向けたアドレスもアドバイス。自身でスイングをしてみせた後は、子どもたちが懸命にクラブを振る姿を優しい目で見守った。

「純粋に楽しんでいる姿に、すごく癒やされますね」

大半が初めてクラブを握る子どもたちだったが、「当て勘（ボールをとらえる感覚）がある子、『えっ、それにしては芯を捉えているな』っていう子はやっぱりいますね」と原石たちの輝きにその目を丸くした。

その上で、スナッグゴルフの存在価値を口にした。

「実際のゴルフクラブは重たいですし、小さいボールに当てるのは難しい。でも、スナッグゴルフなら的も大きいですし、ゲーム性があります。あのくらいの年齢の子が『楽しい』という感覚を身につけるには、スナッグゴルフじゃないかなって思います」

口にした「ゴルフ環境」の大切さ

我が子は4歳。自身がゴルフを始めたのもその年齢だった。「全く覚えていないですね」と苦笑いするが、当時はスナッグゴルフなどの便利なツールはなく、父・優さんが大人の中古クラブを短く切り、グリップをつけてくれたスチールシャフトのクラブでボールを打っていた。主な練習場所は自宅に程近い沖縄・東村の赤土の村営グラウンド。ここで父の指導を受けながら、兄・聖志、優作と一緒に楽しみながらゴルフを覚えていった。

その原体験があるからこそ、宮里は「環境」の大切さを口にした。

「簡単に楽しくやれる入り口があるというのは、すごく大事なことだと思います。あとは、最初は自由に振らせてあげることですね。私の場合は、小学校に上がって『これからも（ゴルフを）続ける』ってなった時に初めて『基礎をやろうか』という流れでした。『とにかく、楽しい』というのをどれだけ維持できるか」

和やかなレッスン会から一転、舞台となっている茨城GC西コースでは、秒速5.2メートル以上の強風が吹き荒れ、深いラフが選手たちを苦しめていた。文字通り、過酷なメジャーの設定だ。2017年シーズンを最後にツアー競技を引退した宮里はこう実感を込めた。

「今日はもう、この風の中ではちょっとやりたくないなっていう感じです。すごいタフだと思います」

自身も東西どちらのコースでも開催されてきたこの大会に出場してきたこともあり、「西コースは大好きでした。グリーンが小さくて砲台グリーンが少ないからです」と振り返った。ただ、15番パー3が国内ツアー史上最短の98ヤードに設定。この日はピンがグリーン左から3ヤード、フロントエッジから9ヤードに切られ、実測93ヤードであることを知り、「シビれるピン位置ですね」と言った。

「やっぱりウェッジとピッチングの間の距離だと思うので、そのディスタンスコントロールは選手の感覚によると思います。それに、距離が短いだけに『寄せて当たり前』というプレッシャーが一つ乗っかりますから」

93ヤードの重圧。それを解説した時、宮里はプロの鋭い目になっていた。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）