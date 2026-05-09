女優の北川景子が９日、都内で映画「未来」（瀬々敬久監督）の公開記念舞台あいさつに出席し、家族との旅行について語った。

小説家・湊かなえ氏が手がけた同名原作を基に、複雑な過去を抱えながら子供たちに寄り添おうとする女性教師を描いた物語。

作品の内容にちなみ、自身が大切にしていきたいことを問われると「私は夫婦ともに不規則な仕事なので、家族と過ごす時間を作ることを大事にしている」と回答。幼稚園に通う子どもが休みの日に夫のＤＡＩＧＯとともに休みを取るようにしているといい「ゴールデンウィークに３日間休みを合わせて軽井沢に行った。きれいなカエルの卵があって取ったりして楽しかった。自然の場所に夫婦で旅行に行けるように時間を合わせることを大切にしています。子どもがすごい喜びます」と明かした。

軽井沢では山に登ることが多かったといい「体が悲鳴をあげています」とポツリ。「朝９時からお昼ご飯まで山を登る。ヘトヘトだけど、午後に（子どもが）『もう一回山に行きたい』って。それを３日間やった後に『ママ、公園に行きたいって…』。（体力）お化けですね」と笑っていた。