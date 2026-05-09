今年3月の旅行収支が11年4か月ぶりに黒字に転じた。グループBTS（防弾少年団）の公演に春の旅行シーズンが重なった影響だ。半導体の輸出が増えたことで商品収支の黒字も過去最大となった。経常収支は35カ月連続の黒字だ。

韓国銀行（韓銀）は8日、3月の経常収支が373億3000万ドルの黒字と集計されたと発表した。前月の過去最大黒字（231億9000万ドル）をわずか1カ月で更新した。35カ月連続の黒字は2000年代に入って2番目に長い。経常収支とは一国が商品・サービスなどを他国と取引して実質的に稼いだ金額を示す。それだけ外貨獲得が順調であることを意味する。

経常黒字の主役はやはり商品の輸出だ。商品の輸出額から輸入額を引いた商品収支は350億7000万ドルの黒字で過去最大となった。輸出額が前年同月比56．9％増の943億2000万ドルで、商品黒字幅を拡大した。半導体やコンピューター周辺機器などの輸出好調が黒字を牽引した。

3月の輸入も半導体や二次電池用の原材料などを中心に前年比17．4％増えた。ただ、輸入額は592億4000万ドルと、輸出額と比べてかなり少なかった。旅行収支の改善も目を引いた。3月の旅行収支は1億4000万ドルの黒字となったが、黒字は2014年11月（5000万ドル）以来136カ月ぶりだ。