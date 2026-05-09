休日を片付けでつぶすなんてもったいない！プロがやってる「平日の簡単リセットルーティン」3選

整理収納アドバイザーのhanaです。せっかくの休日なのに、気づけば片づけで終わってしまった…そんな経験はありませんか？毎日忙しいと、休日まとめて片づけることになりがちです。でも、平日にほんの数分整えておくだけで、休日がラクになることも。今回は、忙しくても続けやすい平日の簡単リセットルーティン3選を紹介します。

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帰宅後1分！「玄関だけリセット」

家の中が散らかって見えるとき、意外と印象を左右するのが「玄関」。

靴が出しっぱなしになっていたり、たたきや棚に物が置かれていたりすると、それだけで何となく雑然とした雰囲気になってしまいます。

そこでおすすめなのが、「帰宅後すぐに行う玄関の1分リセット」。

やることはとてもシンプルで、靴をそろえる、履かない靴をしまう、たたきや棚にちょい置きした物を片づけるです。この3つを意識するだけで、玄関は一気に整って見えます。

玄関は、家に入って最初に目に入る場所です。ここがスッキリしていると、気持ちまで軽やかになります。さらに、床に余計な物がないと掃き掃除もしやすくなるので、キレイを保ちやすいのも嬉しいポイントです。

まずは家中を片づけようとせず、帰宅したら玄関だけを整える。そんな小さな習慣から始めるだけでも、散らかりにくい流れがつくれます。

夕食後3分！「テーブルの上をリセット」

「ダイニングテーブルの上」は目に付きやすく、気づくと物が集まりやすい場所。書類や子どものプリント、お菓子のゴミ、飲みかけのコップなどが置かれたままだと、部屋全体までごちゃついて見えてしまいます。

そこでおすすめなのが、「夕食後3分のテーブルリセット」です。食器を下げ、テーブルの上に出してある物を元の場所へ戻し、最後に全体をサッと拭く。それだけで、テーブルの上は見違えるほどスッキリします。

テーブルの上は面積が広い分、整っているかどうかがひと目で分かる場所です。逆に言えば、ここが片づいているだけで、空間全体がかなり整って見えます。

朝、何も置かれていないテーブルを見ると、それだけで気持ちよく一日をスタートできるのもメリット。

休日に「まずはテーブルの上を片づけなきゃ」とならないためにも、夕食後に3分だけリセットする習慣を取り入れてみましょう。

寝る前5分！「リビングの出しっぱなしをリセット」

「リビング」は、家族みんなが使う場所だからこそ、物が集まりやすいスペース。リモコンやおもちゃ、ブランケット、充電コード、本などは、使った後にそのままになりやすく、気づくと出しっぱなしの物であふれてしまいます。

そこでおすすめが、家族みんなで取り組む「寝る前5分のリビングリセット」です。

やることは、出ている物を元の場所に戻すだけ。リモコンは定位置へ、おもちゃはかごへ、ブランケットはたたみ、充電コードはまとめる。これだけで、翌朝のリビングの景色は大きく変わります。

大切なのは、出しっぱなしを朝まで持ち越さないこと。出しっぱなしをその日のうちに戻す流れができると、休日のまとめ片づけがずいぶんラクになりますよ。

全部を完ぺきに片づける必要はありませんが、寝る前に5分だけ、リビングの出しっぱなしを戻すことを意識してみましょう。

平日の簡単リセットルーティンで休日がラクになる！

今回は、忙しい人でも続けやすい平日簡単リセットルーティン3選を紹介しました。

休日にまとめて片づけようとすると、思った以上に時間も体力も使ってしまいます。だからこそ大切なのは、平日に少しずつリセットしておくことです。

帰宅後に玄関をリセット、夕食後にテーブルをリセット、寝る前にリビングをリセット。こうした数分でできる簡単なリセット習慣の積み重ねが、休日のラクさにつながります。

片づけは、一度に頑張るよりため込まないことが大切です。まずはひとつ、どれかできそうなことから始めてみてくださいね。