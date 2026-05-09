見つけたら買って損なし！あの「ヒヤリ」を未然に防いでくれる100均お守りアイテム

DIYや家具の組み立て時に工具を落とすと危険なうえ、リズムも崩れますよね。ダイソーの『セーフティコード』を使えば、そういった“ヒヤリ”を未然に防ぎ、スムーズに作業をすることができます！大切な住まいや道具、自身を守るために持っておくと安心。キャンプ中のマルチツールや、紛失したくない鍵などにも便利です！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：セーフティコード

価格：￥220（税込）

耐荷重量（約）：1kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480857350

DIYや家具の組み立てに！あると安心なダイソーの『セーフティコード』

工具を安全に取り扱うためのアイテムも揃っているダイソー。今回は『セーフティコード』という商品をご紹介します。

DIYや家具の組み立て作業中、万が一工具を落としてしまうと危険なうえ、拾うためにわざわざ屈む手間が発生しますよね。しかし、これがあれば落下を未然に防げるため、リズムを崩さず安全に作業ができます。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、工具売り場に陳列されていました。

両端にはカラビナとリングが付いていて、ベルト通しや工具の持ち手に素早く取り付けられて手軽に使えます。

耐荷重量は約1kgです。ドライバーやペンチ、ラチェットレンチなど、一般的な手工具をしっかり支えられる強度があります。

本来はベルトループにカラビナをつけるようですが、リングが通らなかったためカラビナを使って取り付けてみました。

作業中の工具落下防止に！使わないときはコンパクトにまとまる◎

万が一手元から工具が滑り落ちても、セーフティコードを付けておけば落下せずに済みます。

重い工具の落下は、床材を傷つけたり工具自体の故障に繋がったり、場合によっては怪我につながることも。大切な住まいや道具、自身を守るためにも、組み合わせたほうが安心です。

コイル状のコードを採用しているため、必要な時だけ伸び、使わないときはコンパクトにまとまる点も高評価ポイント。邪魔になりにくい仕様で、作業がスムーズに進みます。

家具の組み立てや壁のデコレーションなど、少し高い場所で作業する際には使用すると、より安心感があります。

工具だけでなく、キャンプ中のマルチツールや、紛失したくない鍵などを繋いでおくための紛失・落下防止ストラップとしても便利です！

今回は、ダイソーの『セーフティコード』をご紹介しました。

DIYや家具の組み立て時に、“ヒヤリ”を未然に防いでくれるお守りアイテム。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。