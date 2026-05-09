100均の”袋”がめっちゃ優秀！「買い溜め派の救世主」家に常備したくなるビニール袋

野菜をまとめ買いしたものの、使い切る前に傷ませてしまう…そんな悩みを解決してくれる便利アイテムをダイソーで発見。アルカリ性の強いホタテの貝殻成分で野菜や果物の鮮度をキープしてくれる優秀アイテムです。ニラやキャベツも入る大容量サイズで使い勝手も抜群。￥110（税込）とは思えない実力派商品です！

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商品情報

商品名：ホタテの貝殻を練り込んだ鮮度保持袋

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦500mm×横350mm×厚さ0.02mm

内容量：4枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480686776

買い溜め派必見！鮮度を保つならこの袋で決まり！

最近、野菜の価格が気になって「安い日にまとめ買いしておきたい！」と思うことが増えましたよね。

しかし、たくさん買ったはいいものの、気づけば野菜がしなしなに…なんて経験がある人も多いはず。

そんな悩みを解決してくれるアイテムを、ダイソーのキッチン消耗品売り場で発見しました！それがこの『ホタテの貝殻を練り込んだ鮮度保持袋』。4枚入りで価格は￥110（税込）です。

この袋の最大の特徴は「素材」。野菜や果物の腐敗原因となる細菌の繁殖を抑え、鮮度をキープしてくれるといわれている、ホタテの貝殻成分が練りこまれています。

無印良品などの鮮度保持袋にも使用されている、アルカリ性の強い成分です。

大きな野菜もすっぽり！ダイソーの『ホタテの貝殻を練り込んだ鮮度保持袋』

サイズ感もかなり優秀！Lサイズは長さのあるニラや、かさばるキャベツが丸ごとすっぽり入ります。

ビニール自体は薄手でとてもやわらかい質感。野菜の形にしなやかにフィットしてくれるので、余計な空気を抜きやすく、口を閉じたときにスッキリまとまるのも使いやすいポイントです。

耐冷温度は−30℃なので冷蔵保存にもぴったり。なお、電子レンジ使用はできないので、その点だけ注意してくださいね。

今回はダイソーの『ホタテの貝殻を練り込んだ鮮度保持袋』をご紹介しました。

まとめ買いした野菜を最後まで美味しく使い切りたい、食品ロスを減らしたい、という方にかなりおすすめの商品。

キッチンに常備しておきたくなる、買い溜め派の救世アイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。