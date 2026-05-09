100均のポーチ、ひょっとして名品なのでは…？持ち運びにも整理にも！頼りになる便利グッズ
商品情報
商品名：トラベルコスメポーチ（fun trip、スリム）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：横180mm×縦60mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480859422
縦長コスメの定位置に！整理整頓に頼れるスリムポーチ
ダイソーのトラベルグッズ売り場でふと目を留めたのが『トラベルコスメポーチ（fun trip、スリム）』。
横長スリム形状が、メイクブラシやアイライナー、マスカラなど縦長コスメを仕分けるのに絶妙すぎるサイズ感のポーチです！
価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、トラベルグッズ売り場で見つけました。
素材はナイロン＋ポリエステルで、軽くて柔らかい質感。薄くてかさばらないサイズも嬉しいポイントです。
メイクポーチに忍ばせて整理整頓◎まさに名品の予感
このポーチが「もしかして名品なのでは…？」と思わせてくれる最大のポイントが、ほかのポーチに忍ばせて使えるところ。
普段使っている大きなメイクポーチの中に入れるだけで、ブラシやコスメがバラけずに、ぐっと使い勝手が上がります。
さらにメッシュ素材で中身が透けて見えるから、お目当てのアイテムがひと目でわかるのも嬉しいポイント。「あれ、どこいった？」とポーチの底をゴソゴソ探す時間からも解放されますよ。
ファスナー開閉でしっかり閉じられるので、ポーチの中で散らばる心配もなく安心です。
コスメだけじゃない！文房具にも◎ミニペンケースに
このポーチの優秀さはコスメ用途だけじゃなく、文房具の収納にも◎筆者が試したところ、ボールペン2本とカッター1本がきれいに収まりました。
必要最小限の筆記具を持ち歩く「ミニペンケース」として、お仕事バッグに忍ばせるのにぴったりのサイズ感。オンオフ問わず使えるマルチユースが嬉しいです。
今回は、ダイソーの『トラベルコスメポーチ（fun trip、スリム）』を紹介しました。
110円とは思えない実用性で、ポーチの中の縦長アイテムを迷子にさせない頼れる一品。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。