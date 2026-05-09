100均のポーチ、ひょっとして名品なのでは…？持ち運びにも整理にも！頼りになる便利グッズ

ダイソーのトラベルグッズ売り場でふと目に留まったのが、メイクポーチの整理にも一役買ってくれる『トラベルコスメポーチ（fun trip、スリム）』！横長スリムなメッシュ素材で中身が透けて見えるから、メイクブラシやアイライナーなど縦長コスメの定位置にぴったりです。110円とは思えない優秀さに感動ですよ◎

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商品情報

商品名：トラベルコスメポーチ（fun trip、スリム）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横180mm×縦60mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480859422

縦長コスメの定位置に！整理整頓に頼れるスリムポーチ

ダイソーのトラベルグッズ売り場でふと目を留めたのが『トラベルコスメポーチ（fun trip、スリム）』。

横長スリム形状が、メイクブラシやアイライナー、マスカラなど縦長コスメを仕分けるのに絶妙すぎるサイズ感のポーチです！

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、トラベルグッズ売り場で見つけました。

素材はナイロン＋ポリエステルで、軽くて柔らかい質感。薄くてかさばらないサイズも嬉しいポイントです。

メイクポーチに忍ばせて整理整頓◎まさに名品の予感

このポーチが「もしかして名品なのでは…？」と思わせてくれる最大のポイントが、ほかのポーチに忍ばせて使えるところ。

普段使っている大きなメイクポーチの中に入れるだけで、ブラシやコスメがバラけずに、ぐっと使い勝手が上がります。

さらにメッシュ素材で中身が透けて見えるから、お目当てのアイテムがひと目でわかるのも嬉しいポイント。「あれ、どこいった？」とポーチの底をゴソゴソ探す時間からも解放されますよ。

ファスナー開閉でしっかり閉じられるので、ポーチの中で散らばる心配もなく安心です。

コスメだけじゃない！文房具にも◎ミニペンケースに

このポーチの優秀さはコスメ用途だけじゃなく、文房具の収納にも◎筆者が試したところ、ボールペン2本とカッター1本がきれいに収まりました。

必要最小限の筆記具を持ち歩く「ミニペンケース」として、お仕事バッグに忍ばせるのにぴったりのサイズ感。オンオフ問わず使えるマルチユースが嬉しいです。

今回は、ダイソーの『トラベルコスメポーチ（fun trip、スリム）』を紹介しました。

110円とは思えない実用性で、ポーチの中の縦長アイテムを迷子にさせない頼れる一品。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。