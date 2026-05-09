100均のケースがデザイン良すぎ！収納するだけで可愛さ倍増♡傷からも守れる推し活グッズ

アクスタや缶バッジ、マスコットなどお気に入りのアイテムは、シンプルな透明のケースに入れて持ち運ぶのはなんだか味気ない…。かといって、自分でケースを装飾するのはセンスが問われますよね。そんな悩みをセリアのスライダーケースが解決！凝ったデザインのケースで、傷から守りながらグッズを可愛く持ち運べますよ♡

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商品情報

商品名：スライダーケース ミステリアスUFO、スライダーケース いちごケーキ

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：

【ミステリアスUFO】104×160mm、開口部105mm

【いちごケーキ】90（内寸80）×125mm、開口部73mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4542804153484、4542804156416

お気に入りのグッズを可愛く持ち運べる♡セリアの『スライダーケース』

アクスタや缶バッジ、小さなマスコットなどお気に入りアイテムは、シンプルな透明のケースに入れるだけだとなんだか味気ないですよね。

かといって、シールなどでデコレーションするのもセンスが問われる…そんな悩みをカバーしつつ、お気に入りのグッズを可愛く持ち運べるケースをセリアの推し活グッズ売り場で発見しました！

大好きなアクスタや小物を、傷つけずに可愛くアレンジして持ち運べる『スライダーケース』。雰囲気が異なる2種類をゲットしてみました。

『スライダーケース ミステリアスUFO』は、キャッチーなUFOデザインが特徴。

ボールチェーンも付いているので、バッグやポーチにすぐ取り付けて持ち運べます。

ケースの中にアクスタやパーツを入れるだけで、簡単に自分好みのチャームが作れます。

デザインがあしらわれているので、直接シールを貼ったり、接着剤を使ったりする必要がなく、大切なグッズをきれいなまま可愛くディスプレイできるのが嬉しいです。

サイズは約104×160mm。開口部の幅は105mmとなっています。

マチがないフラットな形状なので、厚みのある立体物には向きませんが、小さなチャームやシール、薄手のパーツを入れるのにぴったりです。

イベント感たっぷりな『スライダーケース いちごケーキ』もおすすめ！

『スライダーケース いちごケーキ』は、いちごケーキをモチーフにしたデザインが特徴。飾るだけでイベント感が出るので、推しの記念日などにもおすすめです。

お気に入りのアイテムを中に入れるだけで、ケース越しに可愛くデコレーションを施したような仕上がりになります♡

サイズは約90（内寸80）×125mm、開口部の幅は73mmです。今回はワッペンを入れてみましたが、ミニアクスタや缶バッジ、ステッカーなどを入れても良さそうです。

今回は、セリアの『スライダーケース ミステリアスUFO』と『スライダーケース いちごケーキ』をご紹介しました。

お気に入りのグッズを、簡単にデコレーションできて可愛く持ち運べる優秀アイテム。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。