1児の母・宮崎宣子「めちゃくちゃ時間かかりました」弁当に反響「彩りが綺麗」「海苔アート可愛い」
【モデルプレス＝2026/05/09】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開し、話題となっている。
【写真】46歳フリーアナ「めちゃくちゃ時間かかりました」GW空けの手作り弁当
宮崎は「また始まりました。お弁当作り 久しぶりで、めちゃくちゃ時間かかりました」とつづり、弁当の写真を投稿。ご飯の横にコーンやウインナー、ブロッコリー、スパゲッティ、枝豆、黒豆などが美しく並べられている。また「息子は、行かない！行かない！お弁当いらない！と泣いてました」と、休み明けの息子の様子も記している。
この投稿には「彩りが綺麗」「海苔アート可愛い」「美味しそう」「盛り付けまで丁寧で素敵です」などと、反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳フリーアナ「めちゃくちゃ時間かかりました」GW空けの手作り弁当
◆宮崎宣子、休み明けの弁当公開
宮崎は「また始まりました。お弁当作り 久しぶりで、めちゃくちゃ時間かかりました」とつづり、弁当の写真を投稿。ご飯の横にコーンやウインナー、ブロッコリー、スパゲッティ、枝豆、黒豆などが美しく並べられている。また「息子は、行かない！行かない！お弁当いらない！と泣いてました」と、休み明けの息子の様子も記している。
◆宮崎宣子の投稿が話題
この投稿には「彩りが綺麗」「海苔アート可愛い」「美味しそう」「盛り付けまで丁寧で素敵です」などと、反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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