５月９日の東京５Ｒ・３歳未勝利（芝１４００メートル、１８頭立て）に出走した、Ｇ１・６勝を挙げたグランアレグリアの初子グランマエストロ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）は４着に終わり、またも初勝利はお預けとなった。

道中は中団に構えたグランマエストロは、徐々にポジションを押し上げ４コーナーでは８番手。最後の直線では内へと押し込まれるシーンがあり、インから末脚を伸ばしたが追撃は及ばなかった。全６戦で手綱を執るクリストフ・ルメール騎手は「いいペースで運べて内から来たけど、残念ながらノースペースでした」と悔しさをにじませた。

同馬はデビュー戦で８着と大きく崩れたがその後（３）（２）（３）（２）着と、初勝利にすぐ手が届くところまできていたが、馬券圏外への敗戦となってしまった。

勝ったのは上がり３ハロン最速３３秒９の末脚を繰り出した、横山典弘騎手騎乗のカズノダイジョウ。５番人気での勝利に浅利調教師は「休み明けを叩いて馬の状態は良くなっていましたが、騎手が２回目で手の内に入れてくれたのが大きかったですね」と声を弾ませた。