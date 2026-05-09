

BE:FIRST / Rondo -Behind The Scenes-

６人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが８日、発売中の９枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」のSpecial Dance Performance映像撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像をYouTubeで公開した。

【動画】公開されたBE:FIRST / Rondo -Behind The Scenes-

混迷する時代の中、ダンスと音楽を武器にシーンを切り拓いてきた BE:FIRST が、TOKYOから世界を躍らせる。 日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサー Chaki Zulu が手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。 リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。

今回公開されたBehind The Scenes映像は、「自然体でぶちかましているのに、結果として一番かっこいい。」そんなBE:FIRSTの姿が表現されたSpecial Dance Performance映像の撮影の舞台裏を収めたものだ。シンプルなロケーションで行われたメインのダンスシーンの撮影にストイックに臨む姿や、合間に見せる自然体で和気藹々としたメンバーの姿がたっぷりと収められている。

そんな新曲「Rondo」が収録された9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」は現在発売中。

「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する表題曲「BE:FIRST ALL DAY」、圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーの新曲「Rondo」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」の全4曲を収録。LIVE盤には2025年9月に開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMusic VideoとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録された豪華な内容となっている。