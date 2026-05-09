大関霧島、スイスのブランド腕時計を前に「すごく格好良い時計ですね」 「TUDOR × 日本相撲協会ワールドワイドパートナー締結発表会」に出席
スイスの腕時計ブランド「TUDOR（チューダー）」が日本相撲協会「初」となるワールドワイドパートナーに就任したことを祝い、9日に東京・両国国技館で、「TUDOR × 日本相撲協会ワールドワイドパートナー締結発表会」を開いた。
【画像】霧島が「すごく格好良い時計ですね」とコメント「BLACK BAY 68」
3度の幕内最高優勝を誇る大関霧島がスペシャルゲストとして参加。フォトコールに登場した「BLACK BAY 68」を間近で見た霧島関は、「近くで見るとすごく格好良い時計ですね。（明日から始まる五月場所も）改めて頑張っていこうという気持ちになりました」と語った。
ブランドのスローガンである「BORN TO DARE（挑戦者の精神）」と共鳴する、さまざまなスポーツチーム・選手とパートナーシップを結んできたTUDOR。日本相撲協会との今回の取り組みは、日本の国技が持つ伝統と、内面にある静かな鍛錬という両者の共通点から生まれたもので、ブランドと日本の繋がりをさらに深化させる新たな挑戦。
今回の長期的なパートナーシップ契約により、優秀力士へのタイムピースの贈呈等を通じて、日々研鑽を積む力士をたたえるとともに、日本の国技である相撲文化のさらなる発展を支援する。また、力士が登場する広告ビジュアルの制作や、SNSを通じたグローバルな発信に加え、イベントに力士が参画する機会も作る予定だ。
【コメント】
■公益財団法人日本相撲協会事業部長・出羽海親方
このたびは、世界的な時計ブランドであるTUDOR様とワールドワイドパートナー契約を締結できますことを、大変うれしく存じます。大相撲は、長い歴史を誇る神事・伝統文化であり、年月をかけて伝統を積み重ねてきた日本の国技です。私たちが大切に守り抜いてきたものは、今日まで絶えることなく刻み続けてきた「歴史という名の時」に、ほかなりません。これからも変わらずに大相撲の継承発展を、「正しく」「力強く」進めていくにあたり、揺るぎない信念と最高の技術をもつTUDOR様とのパートナーシップが、世界中の皆様に大相撲の伝統と魅力を伝える確かな一歩となることを期待しております。
■TUDOR事業部長・渡辺尚有
チューダーはこのたび、日本相撲協会様とのパートナーシップをスタートできますことを、大変光栄に思っております。長い伝統を受け継ぐ大相撲と、Born To Dare を掲げるチューダー。チューダーは今年で100年を迎えましたが、長い歴史を誇る相撲の前では、まだまだ新参者のようなものです。しかし、伝統を大切に守りながら革新を追い求める姿勢、そして挑戦し続ける精神には、深い共通点があると感じております。私たちは、スイス製時計ならではの堅牢性と信頼性を礎に、多くの挑戦者と歩んでまいりました。この素晴らしいご縁を通じて、大相撲の力強さと威厳、そしてチューダーの魅力を、さらに多くの皆さまにお届けしてまいります。
【画像】霧島が「すごく格好良い時計ですね」とコメント「BLACK BAY 68」
3度の幕内最高優勝を誇る大関霧島がスペシャルゲストとして参加。フォトコールに登場した「BLACK BAY 68」を間近で見た霧島関は、「近くで見るとすごく格好良い時計ですね。（明日から始まる五月場所も）改めて頑張っていこうという気持ちになりました」と語った。
今回の長期的なパートナーシップ契約により、優秀力士へのタイムピースの贈呈等を通じて、日々研鑽を積む力士をたたえるとともに、日本の国技である相撲文化のさらなる発展を支援する。また、力士が登場する広告ビジュアルの制作や、SNSを通じたグローバルな発信に加え、イベントに力士が参画する機会も作る予定だ。
【コメント】
■公益財団法人日本相撲協会事業部長・出羽海親方
このたびは、世界的な時計ブランドであるTUDOR様とワールドワイドパートナー契約を締結できますことを、大変うれしく存じます。大相撲は、長い歴史を誇る神事・伝統文化であり、年月をかけて伝統を積み重ねてきた日本の国技です。私たちが大切に守り抜いてきたものは、今日まで絶えることなく刻み続けてきた「歴史という名の時」に、ほかなりません。これからも変わらずに大相撲の継承発展を、「正しく」「力強く」進めていくにあたり、揺るぎない信念と最高の技術をもつTUDOR様とのパートナーシップが、世界中の皆様に大相撲の伝統と魅力を伝える確かな一歩となることを期待しております。
■TUDOR事業部長・渡辺尚有
チューダーはこのたび、日本相撲協会様とのパートナーシップをスタートできますことを、大変光栄に思っております。長い伝統を受け継ぐ大相撲と、Born To Dare を掲げるチューダー。チューダーは今年で100年を迎えましたが、長い歴史を誇る相撲の前では、まだまだ新参者のようなものです。しかし、伝統を大切に守りながら革新を追い求める姿勢、そして挑戦し続ける精神には、深い共通点があると感じております。私たちは、スイス製時計ならではの堅牢性と信頼性を礎に、多くの挑戦者と歩んでまいりました。この素晴らしいご縁を通じて、大相撲の力強さと威厳、そしてチューダーの魅力を、さらに多くの皆さまにお届けしてまいります。