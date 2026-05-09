歌手和田アキ子（76）は9日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。

2日に行われたプロボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、統一王者井上尚弥（33＝大橋）−WBA、WBC、WBO同級1位中谷潤人（28＝M・T）戦を「興奮しましたねえ」と振り返り、「ショーというとあれですが、すばらしいショーでした。プロの試合でした」と絶賛した。

和田は当日、Leminoの生配信で、自宅で夫とともに観戦したという。ともにパーソナリティーを務めるフリーアナウンサー垣花正に「天才同士の戦いだから」と話しかけられると、「どっちでもいいから、一発入ればノックアウトな感じだった」と述べ、「尚弥の試合は、だいたい2ラウンドか3ラウンドで（KOで）終わり。え〜みたいな、強いからうれしいんだけど。（でも今回は）なんか、え？ まだ9ラウンド？ 10ラウンド？ちょっとお、みたいな」と、今回は判定までもつれたことに言及。「いい試合。男同士のプロの試合を見ましたね」と口にし、「勝ち負けって、ちょっと残酷だなと思った。こんな言い方じゃだめなんだろうけど、真剣だから。本当は2人とも（レフェリーに）手をあげてほしかった」「フィフティーフィフティーにしてほしかったくらい、いい試合でした」と、中谷の激闘もたたえた。

垣花から「（自宅観戦で）相当血が騒いだのではないですか？ アッコさんの中では」と問われた和田は「私はね。私は」と認め、「ご主人といっしょに見たんですよね」と問われると、「私が『おー！』とか言うから、（夫は）向こうに行ったり…」と、自宅観戦時の様子を振り返った。

これに、垣花は爆笑しながら「何でしょうか。（夫は）身の危険を感じたんではないですか？ （興奮した様子の和田を）近くで見ていたら、ちょっとヤバいですよ」と指摘。和田は「そんなことはない」と否定しつつ、「『あー、今のはいかんな』とか、ひとりでしゃべっているから」と口にし、「いや、すごい1週間でしたね」と語った。