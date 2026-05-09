西郷真央が連日の「72」で日本勢最上位 “やりすぎなピン位置”に困惑も「パープレーは評価できる」
＜みずほアメリカズ・オープン 2日目◇8日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞強風が吹き荒れた2日目、アンダーパーで回ったのはわずかに13人という難コンディション。イーブンパー・37位タイから出た西郷真央は3バーディ・3ボギーの「72」にまとめ、トータルイーブンパー・15位タイに浮上。勝みなみと並んで日本勢最上位で週末に進んだ。
〈連続写真〉スイング中に両腕の三角形が崩れない！ 西郷真央は両ヒジを下に向けていた
アウトスタートのこの日、比較的風が穏やかだった前半の2番、4番でバーディを奪う。5番でボギーとし、6番パー5は3パットのパーと伸ばしきれない。1つ伸ばして折り返すと風が強くなったインでは、1つ落として「72」で終えた。ホールアウト後、U-NEXTのインタビューでは「前半は風が少ないなかで、ロングホール（パー5）で3パットだったり、もったいなかった。もう少し取れていたら後半は気持ちを楽に、攻めたプレーができたと思う。大崩れしないマネジメントを心がけてプレーしていました」と振り返った。強風のなか、「ショットは比較的安定していた」と持ち味を発揮。フェアウェイキープ率は85.7％（12/14）、パーオン率は77.8％（14/18）と高水準を記録する。パーオンを逃したホールでは「突風が吹いて、ビュトイーン（番手間）の番手で（グリーンに）乗らないこともありましたが、ミスショットが多かった感覚ではなく、いいショットの内容だった」とショットに関してはうなずく。「風があるなか、パッティングの距離感を合わせるのが難しかった」と、この日「35」パットが伸ばしきれなかった要因でもある。ただ、「ちょっとやりすぎなピンポジも何ホールかあって…」と話す。同伴競技者が手前から打ったボールが、決まらないと傾斜と風で戻り「怖くて打てないような」場面もあったという。「突風とグリーンの硬さが難しかった。そのなか、イーブンパーで回れたのは評価できる」と全体を通して見ると納得の1日だった。首位と8打差、日本勢最上位で迎える決勝ラウンド。「パー5はほとんど（2打で）届くので、そこでバーディを取れるようにがんばりたい。難しいホールで大たたきしないようにマネジメントして、パーセーブできたらと思います」。今季はここまで6試合に出場して「HSBC女子選手権」の21位タイが最高成績。パー5で伸ばして上位との差を詰めていきたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
みずほアメリカズ・オープン 2日目の結果
メジャー覇者の西郷真央 プロフィール＆戦績
勝みなみが米ツアーでは自身初の“ホールインワン”達成 「すごくいい一日だった」
≪写真≫西郷真央はドライバーからウェッジまで11本のシャフトを替えていた
西郷真央が“日本料理”でおもてなし ネリーも舌つづみしたチャンピオンズディナーのメニューは…
アウトスタートのこの日、比較的風が穏やかだった前半の2番、4番でバーディを奪う。5番でボギーとし、6番パー5は3パットのパーと伸ばしきれない。1つ伸ばして折り返すと風が強くなったインでは、1つ落として「72」で終えた。ホールアウト後、U-NEXTのインタビューでは「前半は風が少ないなかで、ロングホール（パー5）で3パットだったり、もったいなかった。もう少し取れていたら後半は気持ちを楽に、攻めたプレーができたと思う。大崩れしないマネジメントを心がけてプレーしていました」と振り返った。強風のなか、「ショットは比較的安定していた」と持ち味を発揮。フェアウェイキープ率は85.7％（12/14）、パーオン率は77.8％（14/18）と高水準を記録する。パーオンを逃したホールでは「突風が吹いて、ビュトイーン（番手間）の番手で（グリーンに）乗らないこともありましたが、ミスショットが多かった感覚ではなく、いいショットの内容だった」とショットに関してはうなずく。「風があるなか、パッティングの距離感を合わせるのが難しかった」と、この日「35」パットが伸ばしきれなかった要因でもある。ただ、「ちょっとやりすぎなピンポジも何ホールかあって…」と話す。同伴競技者が手前から打ったボールが、決まらないと傾斜と風で戻り「怖くて打てないような」場面もあったという。「突風とグリーンの硬さが難しかった。そのなか、イーブンパーで回れたのは評価できる」と全体を通して見ると納得の1日だった。首位と8打差、日本勢最上位で迎える決勝ラウンド。「パー5はほとんど（2打で）届くので、そこでバーディを取れるようにがんばりたい。難しいホールで大たたきしないようにマネジメントして、パーセーブできたらと思います」。今季はここまで6試合に出場して「HSBC女子選手権」の21位タイが最高成績。パー5で伸ばして上位との差を詰めていきたい。
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