宇多田ヒカル、アニメ「ちびまる子ちゃん」エンディング主題歌「パッパパラダイス」ミュージックビデオ公開！
5月6日にリリースされた、宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」。
同曲は、アニメ「ちびまる子ちゃん」エンディング主題歌、そして「綾鷹」CMソングとしても起用されており、リリース前から「めっちゃ元気になれる！！」「自分に贈りたい歌だなって思った」とSNS中心に大きな盛り上がりを見せていた作品。6月24日には7インチアナログ盤のリリースが決定している。
そんななか、新曲「パッパパラダイス」のミュージックビデオ(MV)がYouTube上で公開された。
監督を務めたのは、「何色でもない花」「Gold 〜また逢う日まで〜」「Mine or Yours」などのMVも手掛けた映像作家の山田智和監督。
宇多田ヒカルがタクシードライバーに扮し、様々な乗客との時間を収めたような作品には、田中泯氏、柄本時生氏、渋川清彦氏、浅野順子氏、KONO氏が出演。何度でも楽しみたくなるような内容に仕上がっている。
また、リリースを記念して、Apple Musicのラジオ番組「J-Pop Now Radio」(DJ：落合健太郎)、Spotifyのポッドキャスト「New Music Wednesday [Podcast Edition]」(DJ：竹内琢也)にゲスト出演。その模様が公開されている。どんなトークが繰り広げられたのか、ぜひチェックしてほしい。Apple Musicでは最新シングル「パッパパラダイス」をドルビーアトモスによる空間オーディオでお楽しみいただけるのであわせてチェックを。
配信開始に際して、各対象ストア(iTunes/レコチョク・dミュージック/ドワンゴジェイピー /mora/mu-mo/music.jp/HAPPY!うたフル)にて、「パッパパラダイス」をダウンロードしていただき、下記ご応募いただいた方の中から抽選で計65名様に「パッパパラダイス」オリジナル消しゴムをプレゼントするダウンロードキャンペーンもスタート。
またカラオケDAMでは宇多田ヒカル楽曲の歌唱キャンペーンもスタートしている。
J-Pop Now Radio
https://music.apple.com/us/curator/j-pop-now-radio-with-kentaro-ochiai/152687756
New Music Wednesday [Podcast Edition]
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWYBDycFJuxRt?si=e8573dcbc1a14c31
●リリース情報
「パッパパラダイス」
配信中
配信リンクはこちら
https://erj.lnk.to/7rrAv3
【7インチアナログ盤】完全生産限定盤
6月24日発売
品番：ESKL-6
価格：￥2,500（税込）
※収録内容は追って発表
予約はこちら
https://erj.lnk.to/DC3xdR
特典情報
Amazon.co.jp：メガジャケ
タワーレコード全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルマーカー/オレンジ（TOWER RECORDS ver.）
HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：オリジナルマーカー/ピンク（HMV ver.）
楽天ブックス：オリジナルマーカー/パープル（楽天ブックス ver.）
Sony Music Shop：オリジナルマーカー/ライトブルー（Sony Music Shop ver.）
応援店：オリジナルマーカー/ライトグリーン（一般店特典 ver.）
関連リンク
宇多田ヒカルオフィシャルサイト
https://www.utadahikaru.jp/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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