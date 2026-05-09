辻希美、高1長男へのボリュームたっぷり弁当公開「成長期にピッタリ」「手が込んでて尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの辻希美が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへのボリューミーな手作り弁当を披露し、話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「成長期にピッタリ」高1長男への手作り弁当
辻は「金曜日…お弁当」「＃高一弁当」とコメントを添え、高校1年生の長男・青空くんへの弁当を公開。ご飯、トンカツ、ブロッコリー、野菜の肉巻きフライ、タコさんウインナー、卵焼き、スパゲッティ、ピーマンと人参などが詰められた黒い弁当箱と、キウイの入った容器、トンカツ用のソースを添えた写真を披露した。
なお「こっちのお弁当箱がいいと言われたので戻しました！！」とつづり、青空くん本人の希望によりここしばらく使っていた少し小さめのわっぱの弁当箱から、今回の黒い弁当箱に変更したことを明かしている。
この投稿には「成長期にピッタリ」「めっちゃ美味しそう」「手が込んでて尊敬」「栄養もバッチリ」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「成長期にピッタリ」高1長男への手作り弁当
◆辻希美、金曜日の弁当公開
辻は「金曜日…お弁当」「＃高一弁当」とコメントを添え、高校1年生の長男・青空くんへの弁当を公開。ご飯、トンカツ、ブロッコリー、野菜の肉巻きフライ、タコさんウインナー、卵焼き、スパゲッティ、ピーマンと人参などが詰められた黒い弁当箱と、キウイの入った容器、トンカツ用のソースを添えた写真を披露した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「成長期にピッタリ」「めっちゃ美味しそう」「手が込んでて尊敬」「栄養もバッチリ」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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