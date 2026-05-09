なえなの、美ボディ際立つビキニショットに「透明感すごい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】タレントのなえなのが5月8日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳タレント「信じられないくらいお腹出てて引っ込ませながら」ビキニショット
なえなのは、サウナを訪れた際のプライベートショットを投稿。黒のフリルがあしらわれたチェック柄のセパレート水着姿でジャグジーに浸かる姿を披露しており、引き締まったウエストや、美しいデコルテライン、ほっそりとした美しい脚が際立っている。
また「この日初めて水風呂に肩まで頑張って入ってみたよ」と報告。食事の後だったため、「胃下垂だから信じられないくらいお腹出てて引っ込ませながら写真撮ったよ」とユーモアを交えて明かしている。
この投稿に、ファンからは「水着似合いすぎてて可愛い」「お腹引っ込ませてるとか面白い」「透明感すごい」「お人形さんみたい」「スタイル抜群で見惚れる」「全然お腹出てない」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳タレント「信じられないくらいお腹出てて引っ込ませながら」ビキニショット
◆なえなの、水着姿でサウナ満喫
なえなのは、サウナを訪れた際のプライベートショットを投稿。黒のフリルがあしらわれたチェック柄のセパレート水着姿でジャグジーに浸かる姿を披露しており、引き締まったウエストや、美しいデコルテライン、ほっそりとした美しい脚が際立っている。
◆なえなのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「水着似合いすぎてて可愛い」「お腹引っ込ませてるとか面白い」「透明感すごい」「お人形さんみたい」「スタイル抜群で見惚れる」「全然お腹出てない」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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