超特急シューヤ「聴き入っちゃった」歌唱力を絶賛した女性アーティストとは
【モデルプレス＝2026/05/09】超特急のシューヤ（志村秀哉）とマサヒロ（森次政裕）が5月8日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。シューヤが、人気女性アーティストを絶賛する場面があった。
【写真】9人組ボーカルメンバー「久しぶりに出会いました」聴き入った女性シンガー
グループではボーカルを務め、パワフルなハイトーンボイスと豊かな表現力でファンを魅了するシューヤ。この日、メンバーのイチオシの楽曲を紹介するコーナーで「いやぁ、久しぶりに出会いましたね。『上手いなぁ！』っていうボーカルの方に」と語り始めた。「もちろん元々知ってはいたんですけど」と前置きした上で、「直接歌を聴く機会というかライブがありまして、結構聴き入っちゃった…そんな何曲も知ってるっていう感じじゃなかったんですけど」と回顧。ボーカルの視点から「これ、どういう出し方してんだろう」と発声などについて「勉強になりました」と口にし、最後にそのアーティストが女性覆面シンガーソングライターのtuki.（ツキ）であることを明かした。
また、2人は最近泣いたエピソードについてもトーク。先日、EXILEのライブにシューヤとともに鑑賞したというマサヒロは、同グループの楽曲「道」を会場全体で合唱した際に「結構色々フラッシュバックして泣いてました」と告白した。「曲から色々連想したりとか思い出したりとかする時、全然泣きます。いつも静かに泣くんで、絶対バレてない」と話し、シューヤを驚かせていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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【写真】9人組ボーカルメンバー「久しぶりに出会いました」聴き入った女性シンガー
◆超特急シューヤ、歌唱力を絶賛する女性アーティスト告白
グループではボーカルを務め、パワフルなハイトーンボイスと豊かな表現力でファンを魅了するシューヤ。この日、メンバーのイチオシの楽曲を紹介するコーナーで「いやぁ、久しぶりに出会いましたね。『上手いなぁ！』っていうボーカルの方に」と語り始めた。「もちろん元々知ってはいたんですけど」と前置きした上で、「直接歌を聴く機会というかライブがありまして、結構聴き入っちゃった…そんな何曲も知ってるっていう感じじゃなかったんですけど」と回顧。ボーカルの視点から「これ、どういう出し方してんだろう」と発声などについて「勉強になりました」と口にし、最後にそのアーティストが女性覆面シンガーソングライターのtuki.（ツキ）であることを明かした。
◆超特急マサヒロ、シューヤと鑑賞したEXILEのライブ回顧「泣いてました」
また、2人は最近泣いたエピソードについてもトーク。先日、EXILEのライブにシューヤとともに鑑賞したというマサヒロは、同グループの楽曲「道」を会場全体で合唱した際に「結構色々フラッシュバックして泣いてました」と告白した。「曲から色々連想したりとか思い出したりとかする時、全然泣きます。いつも静かに泣くんで、絶対バレてない」と話し、シューヤを驚かせていた。（modelpress編集部）
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