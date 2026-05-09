俳優の佐々木蔵之介が９日、都内で映画「幕末ヒポクラテスたち」（緒方明監督）の公開記念舞台あいさつに内藤剛志、藤原季節と登壇した。

旧来の漢方医と西洋医学を学んだ蘭方（らんぽう）医が混在した幕末を舞台に、村医者である大倉太吉（佐々木）の奮闘を描く。１９８０年公開の「ヒポクラテスたち」で知られる大森一樹監督（２０２２年死去、享年７０）の最後の映画企画で“遺志”が結実した作品となっている。

佐々木は公開を迎えて「大森さんの遺志を持った映画がある、なんとか実現したいとオファーをいただいて、ありがたいけどプレッシャーもあった。でも、それ以上に京都の（東映の）撮影所で自分の京都の言葉を使ってできるので、（役を）させていただきますって。本当に幸せ」としみじみ語った。

その後、極寒の京都での撮影の思い出や東映の撮影所についてのトークなどを展開。「この映画が上映されるのは奇跡。企画が出ても通らないで終わることもある中で、こうして皆さんとお会いできた」とかみしめるように語り、「大森監督の遺志をみんなが引き継いで、次に渡そうとなんとかできたかな、（天国の）監督に喜んでいただけてるかなと思う。皆様にこの映画をつないでいただければと思います」と呼び掛けた。