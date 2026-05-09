レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの橘香恋（29）が9日、自身のインスタグラムを更新。格闘技の「キックボクシングフェス2 GOAT」のラウンドガール「GOAT Girls」就任を発表した。

「お知らせ」と題し、「5月28日（木）後楽園ホールで開催されますキックボクシングフェス.2「GOAT」のラウンドガール「GOAT Girls」に決定しました」と報告。「一緒にGOATを楽しみましょうっ」と黒いノースリーブのコスチューム姿をアップした。

ファンやフォロワーからも「ラウンドガールもかっこいいコス」「いいショット」「笑顔が素敵で可愛い」などのコメントが寄せられている。

橘は愛知・岡崎市出身。18年3月にレースクイーンデビュー。「日本レースクイーン大賞2019」新人部門準グランプリ受賞。25年は「D'station フレッシュエンジェルズ」でなど活動。「にしたんクリニック レースアンバサダーアワード2025」でレースアンバサダーアワード、週刊プレイボーイ賞、メディバンネップリ賞、テレビ東京賞の4冠。26年は「ファーストガレージ」「Hitotsuyama Racing」「apr Racing apr Victoria」などに所属。デジタル写真集や雑誌などグラビアでも活躍。チャームポイントは小顔。趣味は華道、ゲーム。身長164センチ、股下80センチの9頭身ボディー。血液型O。