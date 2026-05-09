２０２１年東京五輪でラグビー７人制女子日本代表の主将を務めたバティヴァカロロライチェル海遥（みよ）さん（２８）が昨年末に現役を引退し、ＮＴＴリーグワン３部・狭山セコムラガッツで選手をサポートしている。

ラグビーで元女子選手が男子チームにスタッフとして加入するのは珍しい。セカンドキャリアを歩む上で大きな強みとなっているのが、現役時代に磨いた語学力だ。

東京都出身で、フィジー人の父と日本人の母の間に生まれた。父の影響もあってラグビーを始め、緩急自在のステップを武器に頭角を現し、高校時代から日本代表に招集された。代表の海外遠征で感じたのが語学力の重要性で、「コミュニケーションが取れないのがすごくもどかしかった」と振り返る。海外出身のコーチから指導を受ける際にも英語力は必須で、「これからトップを目指すうえで必要不可欠と思った」と語る。

自宅に遊びに来たフィジー人にあえて英語で話してもらったり、洋画や本で学んだりして「大学に上がる頃には昔に比べたら話せるようになった」という。新天地では通訳として外国人選手の生活を支えるほか、講演などを通じて子どもたちへの普及活動も担っている。「セカンドキャリアの選択肢はいろいろあると知ってほしい」と現役のアスリートへメッセージを送る。（林宏和）