「ドジャース３−１ブレーブス」（８日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で勝ち越しの右前適時打を放った。これが決勝打となり、チームは連勝で貯金を再び大台の「１０」に乗せた。

先頭のロハスが敵失で出塁。悪送球が絡んで一気に二塁へ進み、無死二塁の好機を作った。だがマンシーは空振り三振で走者を進められず、エスピナルは一邪飛に倒れ、２死と状況が変わって打席に入った。

勝ち越し点を奪いたい状況。初球、見逃せばボール球の内角ツーシームを打って一、二塁間を破った。勝ち越しの適時打に本拠地は大歓声に沸き返った。大谷は一塁塁上から激走のロハスに拍手を送った。ベテランは二回の第１打席でセンターライナーを放った際、走り出した際に右足を引きずるようなしぐさをみせた。

ベンチに戻るとトレーナーと一緒に裏へ引き揚げ、大谷も心配そうに見つめていた。それでもロハスは試合を続行。その経緯があっただけに、惜しみない拍手でたたえていた。

大谷は第１打席でサイ・ヤング賞左腕のセールの１５８キロに見逃し三振。第２打席はバットを折られての遊ゴロに倒れていた。第４打席は泳がされての右飛で４打数１安打１打点。チームの勝利に大きく貢献する一打だった。