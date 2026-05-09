煮物だけじゃない！さっぱり風味でひじきを味わう「ちくわとパプリカのひじきあえ」
【画像で見る】ごま油の香りで食欲アップ「ちくわとパプリカのひじきあえ」
栄養価の高いひじきとパプリカに、コスパもよくて高たんぱくな身近な存在のちくわを使った副菜のご紹介です。加熱は電子レンジにお任せで手軽に作ることができます。酢としょうゆの風味でさっぱりと、蒸し暑い季節にもおすすめです。
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■ ちくわとパプリカのひじきあえ
ひじきをあえものにして、たっぷりと食べる
・ちくわ ...2本
・芽ひじき(乾燥) ...5ｇ
・赤パプリカ ...1/2個
・酢
・しょうゆ
・砂糖
・ごま油
【作り方】
1. ひじきは水に約2分つけてもどし、水けをきる。ちくわは縦半分に切って1cm幅の斜め切りにする。パプリカは3cm長さの縦細切りにし、ひじきとともに耐熱ボウルに入れる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で約1分加熱する。
2. 水けをきり、ちくわ、酢大さじ1と1/2、しょうゆ大さじ2/3、砂糖小さじ1強、ごま油小さじ1を加え、あえる。
(1人分89kcal/塩分1.7g レシピ考案／武蔵裕子)
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
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疲れやすい季節に積極的にとりいれたいひじきがたっぷり食べられます。
レシピ考案／武蔵裕子 撮影／邑口京一郎 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。