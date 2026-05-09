【40・50代ファッション】春夏コーデの「物足りなさ」を解決！「おしゃ見えジレ」が使える♡

春夏コーデに物足りなさを感じたら、プラス1点で雰囲気を変えられるジレを投入してみて。上品な見た目のジレを選べば、カジュアルな着こなしからかしこまったシーンまで対応できる品の良さをプラスできます。そこで今回は40・50代が取り入れやすい、おすすめのジレとそのお手本スタイルをご紹介。イージーケアやUVカット、接触冷感など、これからの季節に嬉しい機能面にも注目です。

お手入れ楽チンなセットアップ対応ジレ

【グローバルワーク】「お手入れラクラクセットアップ/ジレ」\5,990（税込）

やや長めの丈で、腰まわりをカバーしやすいテーラードデザインのジレ。ゆるめのサイズ感で羽織りやすく、Tシャツに合わせれば大人カジュアルに、ブラウスに羽織ればきちんと感のあるコーデに仕上がります。同素材のパンツも展開されているから、セットアップで揃えておけばかしこまったシーンでも重宝します。洗濯機で洗えたり、シワがつきにくかったりと、お手入れしやすいのも日常づかいしやすいポイント。

夏に嬉しい3つの機能を備えた優秀ジレ

【ROPÉ PICNIC】「カナパ スリーブレスジレ」\6,996（税込）

リネンライクな素材感で、暑い季節にも取り入れやすいこちらのジレ。UVカット・接触冷感・抗菌防臭と、これからの時期に嬉しい機能が充実しているのが魅力です。ややコンパクトな肩幅の作りと低め位置のボタンで、すっきりとした印象に見せてくれそう。スマートな見た目だからこそ、ボトムスはチェック柄パンツなど遊び心のあるものを選ぶのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はand ST、ROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。