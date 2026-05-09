井上尚弥との激闘後ショット公開

2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、中谷潤人（M.T）は王者・井上尚弥（大橋）に0-3判定で敗れた。左目付近を負傷する死闘を演じた中、激闘から3日後に目撃された姿に反響が広がっている。

5万5000人が東京ドームを埋めた世紀の一戦。眼窩底骨折を負う激闘から3日、中谷の表情は、晴れやかだった。キャップとサングラスをつけ、レストランに現れた“ビッグバン”。にこやかに笑う左目は、腫れが引き元通りに治っている印象を与えた。

実際の一コマを、食でアスリートの健康面を支えるスポーツ料理研究家・村野明子さんが経営するレストラン「Sunday Monday Kitchen」と村野さんがインスタグラムで共同投稿。ゴールデンウィーク中の出来事として「弊社は、アスリートのキャンプなどに帯同業務もさせて頂いていて中谷潤人選手のロサンゼルスキャンプをスタッフの高田が担当しています」と明かされた。

「東京ドームの死闘から3日後の顔の腫れも痛々しい中、義理堅くご家族でご来店してくださいました」と感謝も綴られ、コメント欄には「BIG BANGの実直さと誠実さがうかがえますね」「痛くても、辛くても、常に笑顔や礼節を忘れない優しい謙虚な姿勢や心、素晴らしい人間です」と、人柄に賛辞が相次いだ。

負傷が癒えつつある姿も視線を浴び、「あの凄絶な試合から三日後ですか！穏やかな表情で安らいだお時間を過ごされたのかな…と、ますますファンになりました」「元気そうで何より」「顔思ったより腫れてないね！良かった」「3日にしては顔キレイ。さすが中谷。食らってもそこまでは酷く打たれてない証拠」との声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）