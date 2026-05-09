米国で最も権威のあるボクシング専門メディア「ＴＨＥ ＲＩＮＧ」は８日（日本時間９日）、元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４９）＝米国＝と元世界６階級制覇王者マニー・パッキャオ（４７）＝フィリピン＝の再戦が９月２５日（日本時間同２６日）、米国ネバダ州ラスベガスのＴ―モバイル・アリーナに変更されたと明らかにした。

メイウェザーとパッキャオは、公式プロボクシング試合に関する契約内容の修正案で合意したと報じたもの。マニー・パッキャオ・プロモーションズのジャス・マスールＣＥＯが同日、リング誌に対し、Ｎｅｔｆｌｉｘが９月２５日夜の再戦を配信すると語ったもの。このカードについては、Ｎｅｔｆｌｉｘが２月に、９月１９日にラスベガスのスフィアで開催される予定だと発表していた。

だが、メイウェザーが月下旬、これはプロの試合ではなくエキシビションマッチであり、開催地は未定だと主張。その後、リング誌がメイウェザーが署名した文書を確認したところ、エキシビションマッチではなく、戦績にカウントされる公式試合であり、スフィアで開催される予定であると明記されていた。ただ、契約書にサインしたとしても、ボクサーに対してリングに上がることを強制することはできない。そのため、メイウェザーは自身の無敗の５０戦無敗記録を条件に、契約を再交渉する際には、ある程度の交渉力を持っていた。

４月１３日に放送された「インサイド・ザ・リング」にはパッキャオが出演。「エキシビションマッチはしない。真剣勝負か、さもなければ何もない」と語っていた。当初予定の９月１９日にスフィアでは、ロックバンドのザ・イーグルスのコンサートが決まっていた。会場もよりファンを集められる約２万人収容のＴ―モバイル・アリーナが選ばれた。

両者は２０１５年５月、ラスベガスのＭＧＭグランド・ガーデン・アリーナで対戦。当時ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界ウエルター級（６６・６キロ以下）統一王者メイウェザーとＷＢＯ王者パッキャオはそれぞれ保持する王座をかけた統一戦を行い、メイウェザーが３団体王座統一に成功した。当時、メイウェザーは２億２０００万ドル〜２億３０００万ドル（現在のレートで約３４３億２０００万円〜３５８億８０００万円）パッキャオは１億５０００万ドル（約２３４億円）のファイトマネーを手にしたとされる。

メイウェザーは６月２７日、ギリシャのアテネで、キックボクサーでＫ―１ ＷＯＲＬＤ ＭＡＸで来日経験のあるマイク・ザンビディス（４５）＝ギリシャ＝とエキシビションマッチで対戦する予定。

戦績はメイウェザーは５０戦全勝（２７ＫＯ）、パッキャオは６２勝（３９ＫＯ）８敗３分け。