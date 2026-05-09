◆米大リーグ ブルージェイズ２―０エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」で先発出場。０―０で迎えた３回１死一、二塁から先制の中前適時打を放つなど３打数１安打１打点１四球１三振で打率は２割４分８厘となった。メジャー最長となる７試合連続安打。４回無死一塁の守備では、エ軍の主砲トラウトの打球速度１０５・２マイル（約１６９・３キロ）の痛打をうまく処理し、三ゴロ併殺を決めるなど攻守に活躍。７回５安打無失点で３勝目を挙げ、今季リーグ単独トップの６６奪三振となった先発のＤ・シース投手（３０）や、シュナイダー監督は岡本の守備を絶賛した。

緊迫したロースコアのゲームで、岡本に値千金のプレーが飛び出した。４回無死一塁。Ｍ・トラウト外野手（３４）の打球速度１０５・２マイルの強い当たりを横っ飛びで処理した岡本。体勢を整えて二塁に矢のような送球。「５―４―３」の併殺が決まると、本拠地が大歓声に包まれた。

試合後のシースは、カナダメディアから「あのダブルプレーはどうだった？」と聞かれ、「全然見てなかったよ。打球が速すぎて。見た時にはもう二塁に送球されていたから」と笑わせた後、「本当にうれしかった。信じられないプレーでした」とたたえた。トラウトの打球速度がとてつもなく速ければ、岡本の身のこなしも俊敏で、マウンドの右腕も見逃したというファインプレーだった。

「大きなダブルプレーだった」とシュナイダー監督。「あのように俊足の走者がいる時に、併殺を決めるのは難しいけれど、それこそ我々が長く求めているもの。皆がそれぞれの役割を果たしてゲームの流れを保ちました。そうすることでリードを維持し、我々に勝つチャンスをもたらしたのです」と、走塁巧者のネトを一塁に置いて決めた併殺プレーに満足げだ。

開幕後、守備の評価が日に日に上昇している岡本について、「判断力。走者がいない時は、落ち着いてゆっくりプレーできる。それがポイント。つまり、試合のスピード、プレーのテンポ、自分の守備位置をよく理解しているということだ。そして、手元が柔らかい。近いボールは確実にさばいてくれる」と、指揮官の信頼はますます深まっている。