最上もが （C）ORICON NewS inc.

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　アイドルグループ・でんぱ組.incの元メンバーでタレントの最上もがが、自身のXを更新し、5歳になった娘との2ショット写真を投稿した。

【写真】口元そっくり！最上もが＆5歳になった娘の2ショット

　定期的に家族写真を投稿しているが、今回は「娘、先日５歳になりました！」と報告。「あっちゅーまだ、私も37歳になったもんなあ。この仕事をしていると年を重ねることで、不安が付きまとったりもするのだけど、(いつまで活動できるのとか、収入面とか)娘の成長は愛おしいし、４歳の反抗期が激しすぎたので笑　私のメンタルも鍛えられてる」と伝えている。

　最上は東京都出身。2011年12月にアイドルグループ・でんぱ組.incに加入し、2017年8月に脱退。ファッション誌やTBS系ドラマに出演するなど、モデルや女優として幅広く活躍している。2021年5月に女児を出産している。