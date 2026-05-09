最上もが、5歳になった娘と顔寄せ2ショット「４歳の反抗期が激しすぎた笑」
アイドルグループ・でんぱ組.incの元メンバーでタレントの最上もがが、自身のXを更新し、5歳になった娘との2ショット写真を投稿した。
【写真】口元そっくり！最上もが＆5歳になった娘の2ショット
定期的に家族写真を投稿しているが、今回は「娘、先日５歳になりました！」と報告。「あっちゅーまだ、私も37歳になったもんなあ。この仕事をしていると年を重ねることで、不安が付きまとったりもするのだけど、(いつまで活動できるのとか、収入面とか)娘の成長は愛おしいし、４歳の反抗期が激しすぎたので笑 私のメンタルも鍛えられてる」と伝えている。
最上は東京都出身。2011年12月にアイドルグループ・でんぱ組.incに加入し、2017年8月に脱退。ファッション誌やTBS系ドラマに出演するなど、モデルや女優として幅広く活躍している。2021年5月に女児を出産している。
【写真】口元そっくり！最上もが＆5歳になった娘の2ショット
定期的に家族写真を投稿しているが、今回は「娘、先日５歳になりました！」と報告。「あっちゅーまだ、私も37歳になったもんなあ。この仕事をしていると年を重ねることで、不安が付きまとったりもするのだけど、(いつまで活動できるのとか、収入面とか)娘の成長は愛おしいし、４歳の反抗期が激しすぎたので笑 私のメンタルも鍛えられてる」と伝えている。
最上は東京都出身。2011年12月にアイドルグループ・でんぱ組.incに加入し、2017年8月に脱退。ファッション誌やTBS系ドラマに出演するなど、モデルや女優として幅広く活躍している。2021年5月に女児を出産している。