「胃袋が足りない！」北海道旅行で訪れた道の駅を絶賛「その辺のフードコートとはわけが違う」

料理研究家の桜井奈々が8日に自身のアメブロを更新。家族で訪れた北海道の道の駅『サーモンパーク千歳』の魅力を紹介した。

この日、桜井は「4泊5日の北海道旅」と切り出し、1日目に「初めて行ったサーモンパーク千歳 とんでもなく最高によかった！」と絶賛。「フードコート素晴らしい！お土産も素晴らしい！公園ある！水族館？！もある！桜も満開」と施設の充実ぶりに感動した様子をつづった。

続けて、フードコートについて「北海道のおいしいを堪能できるフードコート！」「その辺のフードコートとはわけが違う。本気グルメ」と紹介し、娘が「ざんぎ定食」を食べたことを報告。自身が堪能した鮭汁については「まったく魚臭くない！！おいしすぎました。私これと白米だけで満足できる！」とコメントした。

また、北海道産のいちごを使った「イチゴ飴」を「結果3おかわりしました」と明かす一方、食べたいものが多すぎるといい「とにかく北海道旅行、、胃袋が足りない！！！本当に！悔しい！！食べたい物と食べられる量がかみあわない笑」と心境を吐露。「ぜひ！北海道旅行行く方お時間あったら！めちゃくちゃおススメ」と呼びかけ、ブログを締めくくった。