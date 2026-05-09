◆女子プロゴルフツアー メジャー初戦 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

大会最終日が「母の日」と重なることが多いシーズン最初のメジャー。２００８年にメジャー昇格後、数々のドラマが生まれてきた。その名場面を振り返る。第３回は、２０２２年大会の山下美夢有（みゆう）。

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６打差の首位で出た山下美夢有（当時２０）が３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算１２アンダーで逃げ切って、２００１年以降生まれの２１世紀世代選手で最初の国内メジャー覇者となった。ツアー通算２勝目。２０歳２７９日と宮里藍に次ぐ年少２位となる、メジャー４日間首位を譲らずの完全優勝だった。

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３０センチのパーパットを沈めた山下は、ようやく緊張から解放された。最終１８番。グリーン横で見守った母・有貴さんら家族に出迎えられて笑顔になったが、直後の優勝インタビューでは笑顔が一変。母の日の質問を受けた瞬間に目を潤ませ、「目の前で優勝することができて本当に良かった。ママ、いつも支えてくれてありがとう」と、涙声で感謝の言葉を口にした。

６打差の首位で最終日を迎えたが、朝から緊張しっぱなしだった。「なかなか気持ちが落ち着かなかった」。両親とコースに向かう車中では、コーチの父・勝臣（まさおみ）さんに「勝負曲ないのか？」と聞かれ、人気音楽ユニット・Ｃ＆Ｋの「道」を流し、曲に乗せて母が踊って緊張を和らげた。「いつも面白いこと言ったり、私が笑顔になるようにしてくれる」と母に感謝した。

８番で５メートルを決めて初バーディー。「まず一つ取れて良かった」。９番のボギーで３差に迫られたが、「自分を信じて一打一打集中して」と、１２、１５番でバーディーを奪い、３打差で逃げ切り。「メンタルがやられてた」という３戦連続予選落ちから、４日間メジャーでの年少２位となる完全Ｖを達成した。

５歳でゴルフを始め、最初に大人のドライバーを握り、きれいな打球を飛ばして父を驚かせた。高３でプロテストに一発合格し、２１年４月にツアー初優勝した。同７月、一家に衝撃が走った。父が新型コロナウイルスに罹患（りかん）し、「肺が真っ白な状態」（母）に。命の危険もある状態の中、母は数週間、神社に通って手を合わせた。北海道でツアー中だった山下は、マネジャーに「母に電話して、父の容体を教えてください」と、涙を流しながらプレーした。

父は無事回復し、今大会では優勝を支えてくれた。父の助言でショット、パット前のルーチンを今週から変更。両親の１か月ぶりコース来場で最高の結果を出し、「恩返しができて良かった。今日は１００点」と安どした。「これからも頑張りたい」と孝行娘は活躍を誓った。

山下の母・有貴さんは１か月ぶりにツアーに同行。ハラハラしながら７２ホールを見て回り「言葉にならないぐらいのいい思い出になった」と涙ながらに話した。最終日には、弟・勝将さんと母方の祖父・彰さん、祖母・和子さんが来場。両親が共働きで、ジュニア時代にコースまで送迎をした祖父母は孫娘の偉業を見て喜んだ。有貴さんは「娘のおかげで私も母の日に親孝行できた」と感謝していた。

◆山下 美夢有（やました・みゆう）２００１年８月２日、大阪・寝屋川市生まれ。２４歳。５歳から父の影響でゴルフを始める。大阪桐蔭高３年時の１９年に全国高校ゴルフ選手権で優勝。同年１１月のプロテストに合格し、２０年からツアー参戦。２１年のＫＫＴバンテリンレディスで初優勝など通算１３勝。２２年、２３年の賞金女王。２５年に海外メジャーのＡＩＧ全英女子オープン優勝。１５０センチ、５２キロ。