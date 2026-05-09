「ブルージェイズ２−０エンゼルス」（８日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が先制＆決勝タイムリーを放つなど３打数１安打１打点。チームの連敗を４で止めた。試合後には恒例のバケツシャワーを浴び、球団も「ビッグオークがこれに慣れてきてる」と伝えた。

試合後のグラウンドインタビュー。通訳と一緒にインタビュアーの質問に耳を澄ませていると、背後からゲレーロらが忍び寄ってきた。そしてウォータークーラーに入っていた赤い液体を背中からぶちまけた。

思わず岡本の目がまん丸になり、あまりの冷たさを飛び跳ねながら和らげた。このシーンに本拠地は大爆笑に包まれ、球団も「ビッグオークがこれに慣れてきている」と伝えた。岡本がグラウンドインタビューを受ける際にはもはや恒例行事となっており、何度も見受けられるシーンは岡本がチームに欠かせない活躍を見せている証拠だ。さらにゲレーロは隣にいた通訳にも残りの液体を浴びせ、ダッシュでベンチへ戻っていった。

試合は０−０で迎えた三回１死一、二塁。左腕・デトマースと対戦した打席でカウント１−２と追い込まれながらもチェンジアップに食らいついた。打球は二遊間を破る先制の適時打。スタンドは大歓声に包まれた。

これで岡本は５月に入って７試合連続安打をマーク。直後に打率も・２５２となり、１０本塁打も含めてチームの主軸として申し分ない働きを見せている。直後にクレメントの犠飛で追加点を奪ったブルージェイズ。岡本が流れを呼び込み、連敗を４で止めた。