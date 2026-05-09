ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。

【写真】道路をわたる羊の大群

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コーヒー自慢の店でトイレをほめた

私は先日73歳の誕生日を迎えたが、よく生きてこられたと思う。私が40歳の時に父が難病に倒れ、隠していた借金が明らかになり、私の人生は変転した。その後、認知症の母、統合失調症に認知症が加わった兄も抱えて、働いてきた。家族は全員亡くなったが、まだ問題が山積していて、誕生日を喜んで祝える心境ではない。

だが、誕生日のケーキは食べたいので、前から行きたかったレトロな外観の店に1人で入った。注文したチョコレートケーキとコーヒーは、好みの味だった。そして、トイレもレトロな感じで気に入った。個室の外の洗面台は蛇口（水栓）のカーブが美しく、花が開いた形の陶器製の洗面ボウルには水色の模様があった。

帰りのレジで、「素敵なトイレですね」と話すと、店長らしき女性が、「トイレをほめられたのは初めてです。コーヒーやカップは良くほめられるのですが……」と、笑顔で言った。

私の若い頃のトイレ評論の癖が出てしまったのだ。

40歳まで、私はあちこちのトイレを見るのが趣味だった。業界新聞社の記者をしている時、大企業に取材に行くと、必ず帰りにそのビルのトイレに入り、点数をつけていた。

ホテルの会場で記者発表があると、帰りにトイレに入りランク付けをした。

私の趣味を知っている人たちは、「あそこのトイレは良かった」、「あそこは珍しかった」と教えてくれ、わざわざ見に行った。一緒に食事をしていると、「この店のトイレを見てこなくていいの？」と気を使ってくれる人もいた。

赤道通過の時に衝撃写真を撮影しようとして……

私が31歳の時だった。勤めている会社の編集長が「北半球と南半球では水洗トイレの渦が逆になると言う人がいるけど本当かな？赤道を船や飛行機が通過する時は、水洗トイレで渦が逆転する瞬間を見られるのかな？」と、私に聞いた。

会社の仕事とは全く関係がないのだが、好奇心が止められず、「有給休暇をください。その劇的瞬間を写真撮影してきます」と、編集長に休みの許可をもらった。

とにかく赤道を通過しなくてはならない。格安ツアーを探した。ニュージーランドの南島がメインの観光で、ゴールデンウィーク前の7日間のツアーを見つけた。

こういう異色の目的の旅に付き合うのは、長年の友人のユミちゃんしかいない。

当時は現在のようにスマホやカメラで気軽に動画が撮れる時代ではなかった。

ユミちゃんは、「赤道通過の時はトイレの渦が逆転するから、連続してシャッターを押さないとね」と言ったが、私はその時、トイレに長居をしている人がいないことを祈った。

団体ツアーは私たちの他に30代の男性１人と70代の男性１人以外の12人は全て新婚さんだった。ニュージーランド航空の機内も日本人の新婚さんばかり。ユミちゃんも私も結婚に興味がなかったので、うらやましいとは全く思わなかった。

まもなく赤道を通過するという日本語のアナウンスがあり、私はカメラを持って緊張してトイレに入った。

そして、便器の前に立ち、水を流した。水は渦を巻かず、一気にドドッと便器の排水口の穴に落ちた。ストレートに落とし込まれる水の姿を見て、ショックだった。

席に戻ると、ユミちゃんがキラキラと目を輝かせて、「どうだった？」と聞いた。そのままを伝えると、「空を飛ぶ飛行機だからね。空港のトイレなら渦を巻くよ」と予想した。





観光客の誰もが「テカポ湖」だと分かっているのに、指差し確認をする若きしろぼしマーサさん（1984年4月、ユミちゃん撮影）

ホテルや休憩所のトイレに期待し…

クライストチャーチ国際空港でトイレに駆け込み、水を流した。ここでも水は渦を巻かず、威勢よく集まり、便器の排水口の穴に落ちた。個室のドアに箱が取り付けてあり、そこからペーパーを取り出す仕組みになっていたのだけが珍しかった。

ユミちゃんは「空港だからだよ。ホテルとか観光地の休憩所のトイレなら渦を巻くよ」と、予想した。しかし、ホテルのトイレも渦は巻かず、一気にドドッだった。



クライストチャーチ国際空港のトイレの個室のドアに箱が取り付けてあり、切ったトイレットペーパーが入っていた。引き出して使用する（1984年4月、しろぼしマーサさん撮影）

新婚さんたちと観光バスに乗り込み、草原と羊の群れと羊を動かす賢い犬たちを毎日眺めて、テカポ湖、ミルフォード・サウンドなどを巡った。新婚さんたちもユミちゃんも、澄み切った空気と自然の美しさを満喫していた。

しかし、私はお土産店や休憩できる建物に入ると、トイレを目指した。どこのトイレも素朴で綺麗だが、便器内は渦を巻かず、一気にドドッと水を落とし込む。ワンパターンな水の動きに、私は疲れを感じてきた。

帰りの飛行機で落ち込む私に、ユミちゃんは、「眠れない時に『羊が一匹、羊が二匹…』と数えると眠れると言うじゃない。羊ばかり見ていたら、バスの中でぐっすり眠れたよ」と、睡眠と羊の関係を解明できたことで、この旅に満足していることを強調していた。

あとでユミちゃんとお互いに撮影した写真を交換したら、テカポ湖もなにもかも写真が素晴らしく、トイレに集中せず、じっくり観光をすればよかったと深く後悔した。

編集長に結果を報告すると、編集長は「自分が行って、確かめないと、真実は分からないものだ」と、感慨深げに語っていた。

先日、日本のトイレメーカーに聞いたら、ドドッと落ちるのは「洗い落し式」と呼ぶとのこと。最近、トイレメーカーが力を入れている「節水型トイレ」は、便器の形状や便器の表面が工夫され、渦巻状に水が流れ、少ない水で排泄物を綺麗に流せるそうだ。

現在のニュージーランドのトイレはどうなのだろうかと思った。

そして、インターネットを見て驚いた。私の旅から約30年たっても、北半球と南半球の渦が逆になることを研究し、台風だけでなく、便器の流水にもおよんで調査結果を発表している人たちがいることだった。なんだか嬉しくなった。