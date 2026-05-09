日本代表に朗報！ 怪我が心配された28歳FWの状態を指揮官が明かす「トレーニングをこなしている」「大丈夫だろう」

日本代表に朗報！ 怪我が心配された28歳FWの状態を指揮官が明かす「トレーニングをこなしている」「大丈夫だろう」