日本代表に朗報！ 怪我が心配された28歳FWの状態を指揮官が明かす「トレーニングをこなしている」「大丈夫だろう」
セルティッFW前田大然の状態を指揮官が明かした。
この28歳は、現地５月３日に開催されたスコットランドリーグ第35節のハイバーニアン戦（２−１）に先発し、自身３戦連発となる先制点を決めた。
一方で、その試合後に左足のソックスとスパイクを脱ぎ、足を気にするようにして会場を後に。セルティックの専門メディア『CELTS ARE HERE』は「試合終了後、前田は苦悶の表情でピッチを後にした」と報じており、ファンからも心配の声が上がっていた。
そんななか、英公共放送『BBC』によれば、セルティックのマーティン・オニール監督が前田に言及。「彼は大丈夫だろう。トレーニングをこなしている。（悪い）反応はなかった」と述べている。
指揮官のコメントを踏まえれば大事には至らなかったようで、離脱は回避。セルティックのみならず森保ジャパンにとっても朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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一方で、その試合後に左足のソックスとスパイクを脱ぎ、足を気にするようにして会場を後に。セルティックの専門メディア『CELTS ARE HERE』は「試合終了後、前田は苦悶の表情でピッチを後にした」と報じており、ファンからも心配の声が上がっていた。
そんななか、英公共放送『BBC』によれば、セルティックのマーティン・オニール監督が前田に言及。「彼は大丈夫だろう。トレーニングをこなしている。（悪い）反応はなかった」と述べている。
指揮官のコメントを踏まえれば大事には至らなかったようで、離脱は回避。セルティックのみならず森保ジャパンにとっても朗報だ。
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