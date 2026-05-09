俳優の草刈正雄が、母子家庭で育った幼少期について口を開いた。

【映像】幼少期の家族写真

草刈は、5月5日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。アメリカ兵の父と日本人の母の間に生まれた草刈は、父の顔を知らないまま、母子家庭で育った。

母親から、父は「朝鮮戦争で亡くなってるっていうことを聞かされてた」という草刈。黒柳から「母一人子一人で、経済的にはなんか大変だったんですって？小さい時」と聞かれると、「大変だったと思いますね。…ええ。かなり。はい。色んなことがありました」と噛みしめるように答えた。



さらに黒柳が「なんか周りから色んなことも…今だったらそうでもないかもしれないけど、あの頃は…」と言葉を選ぶと草刈は「あの当時はね、まあ差別的なことはありましたね、結構」と淡々と語る。

「でも、お母様には何もおっしゃらなかった？」と尋ねると、「言いません」とキッパリ。「だから、母親の方がもっと差別的なことを味わってたんじゃないでしょうか」と意を汲むと、黒柳も「そうですよね…」と草刈と母の心中に思いを巡らせた。

（『徹子の部屋』より）