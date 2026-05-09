スピードワゴン井戸田潤の美人妻、1歳9ヶ月息子へのプレートご飯披露「綺麗な盛り付け」「栄養バランス満点」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものために作った手料理を披露した。
【写真】人気芸人の34歳美人妻「綺麗な盛り付け」息子へのプレートごはん披露
蜂谷は「1歳9ヶ月」「食べるようになってきたけど少食なほうかなぁ？何故か最近ピーマン大好き」とつづり、子どものためにつくった手料理プレートを公開。「肉じゃがほぼ食べず」「ピーマン煮浸し完食」「ひじき盛り盛り3回おかわり」「ご飯60gくらいたべたかなー？」と、それぞれの料理がきれいに盛り付けられたプレートの横に、食べた量と種類を記している。
この投稿には「ピーマン食べれるなんてすごすぎる」「しっかり食べてて偉い」「美味しそう」「レシピ知りたい」「綺麗な盛り付け」「栄養バランス満点」などといった反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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◆蜂谷晏海、子どものための手料理披露
蜂谷は「1歳9ヶ月」「食べるようになってきたけど少食なほうかなぁ？何故か最近ピーマン大好き」とつづり、子どものためにつくった手料理プレートを公開。「肉じゃがほぼ食べず」「ピーマン煮浸し完食」「ひじき盛り盛り3回おかわり」「ご飯60gくらいたべたかなー？」と、それぞれの料理がきれいに盛り付けられたプレートの横に、食べた量と種類を記している。
◆蜂谷晏海の投稿が話題
この投稿には「ピーマン食べれるなんてすごすぎる」「しっかり食べてて偉い」「美味しそう」「レシピ知りたい」「綺麗な盛り付け」「栄養バランス満点」などといった反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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