◇インターリーグ カブス 7―1 レンジャーズ（2026年5月8日 アーリントン）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのレンジャーズ戦に「5番・右翼」で先発。出場3試合ぶりとなる7号本塁打を含む3打数1安打2打点2四球だった。ナ・リーグ中地区首位のカブスは7―1で快勝し、今季2度目の10連勝を飾った。

鈴木は1―0で迎えた4回無死一塁の第2打席で、相手先発右腕ロッカーから7号2ラン。左中間ブルペンへ飛び込む飛距離419フィート（約127.7メートル）の豪快な一撃で3―0とリードを広げた。7日（同8日）の本拠レッズ戦は休養で出番がなかった。

カブスは今季最長となるロード9連戦の初戦を制し、連勝を10に伸ばした。大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、シーズン2度の10連勝以上は1935年以来91年ぶりで球団史上7度目。シーズン40試合目までに複数回の10連勝以上は1955年のドジャース以来71年ぶりで、MLB史上5チーム目という。

鈴木は試合後、中継局マーキー・スポーツのインタビューで「凄く楽しいですし、どの打順からでも良い攻撃ができているので、凄くチーム的にも良い状態だなと思います」と手応えを語った。