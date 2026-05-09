5月22日に全国公開される唐沢寿明主演映画『ミステリー・アリーナ』より、モンテレオーネ怜華を演じるトリンドル玲奈の新場面写真とコメントが公開された。

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本作は、深水黎一郎の同名小説を原作としたミステリーエンターテインメント。『ケイゾク』（TBS系）、『池袋ウエストゲートパーク』（TBS系）、『SPEC』シリーズ（TBS系）、映画『20世紀少年』3部作などを手がけてきた堤幸彦が監督を務め、堤監督とは約15年ぶりのタッグとなる唐沢が推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の司会者・樺山桃太郎役で主演を務める。

トリンドルが演じる怜華は、アイドル出身でちょっぴりドジなところがある天然キャラの番組アシスタント。キャラクター像は、1960年代の人形劇『サンダーバード』に登場する国際救助隊を援助する英国貴族のレディ・ペネロープから着想を得たという。

トリンドルは堤監督について「ユーモアがあって、クスっと笑えたり面白いことを現場でどんどん足していって。撮影現場は緊張感がありながらも、穏やかな時間が流れていて、監督のパワフルさやチャーミングさにとても救われました」と振り返る。

また、監督の演出によってダンスシーンなど多くの振りつけが追加されたことについて「唐沢さんは『余裕だよ！』と言ってくださったんですが、皆さんについていかなければ！ という気持ちで必死でした。結果的にすごく楽しかったのですが、唐沢さんは難なくこなしていて、本当にすごい方だなと思いました」とコメントしている。

さらにトリンドルは「詳しくは言えないのですが、怜華は見た目も内面も大きく変化するキャラクターです」と、役柄に意外な一面があることも明かしている。

公開された新場面写真では、そんなトリンドル演じるモンテレオーネ怜華のキュートな姿が捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）