【カターレ富山を応援する皆様へ大切なお願い】



いつも熱い応援をありがとうございます。

最近、残念ながら一部で以下のような行為が見受けらます。

・事務所に色紙等を送り、返信用封筒を同封してサイン返送を強いる行為

・差し入れと引き換えに、サインや写真撮影をクラブに要求する行為… pic.twitter.com/QZ9wj5CMpE