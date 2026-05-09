色紙を送ってサイン返送を強いる行為&差し入れと引き換えにサインや写真撮影を要求する行為…富山が一方的な依頼に対して注意喚起
カターレ富山が8日にクラブ公式X(@katallertoyama)を更新し、「カターレ富山を応援する皆様へ大切なお願い」と題して注意喚起を行った。
クラブは「いつも熱い応援をありがとうございます」と感謝を述べた上で、「最近、残念ながら一部で以下のような行為が見受けらます」と、次の2つを挙げている。
「事務所に色紙等を送り、返信用封筒を同封してサイン返送を強いる行為」
「差し入れと引き換えに、サインや写真撮影をクラブに要求する行為」
クラブは「これらは全て『ルール違反』です! 今後、こうした一方的な依頼に選手・クラブが対応することはありません。※サイン物および差し入れの返送もしません」と表明。「カターレでは練習後やホームゲームおよびイベントでファンサービスを実施しておりますので、そちらをご活用ください」と案内した。
クラブは「いつも熱い応援をありがとうございます」と感謝を述べた上で、「最近、残念ながら一部で以下のような行為が見受けらます」と、次の2つを挙げている。
「事務所に色紙等を送り、返信用封筒を同封してサイン返送を強いる行為」
「差し入れと引き換えに、サインや写真撮影をクラブに要求する行為」
【カターレ富山を応援する皆様へ大切なお願い】— カターレ富山 (@katallertoyama) May 8, 2026
いつも熱い応援をありがとうございます。
最近、残念ながら一部で以下のような行為が見受けらます。
・事務所に色紙等を送り、返信用封筒を同封してサイン返送を強いる行為
・差し入れと引き換えに、サインや写真撮影をクラブに要求する行為… pic.twitter.com/QZ9wj5CMpE