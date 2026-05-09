先日の浦和戦「ローソンエキサイトマッチ」のスペシャルゲストとして、#日向坂46 の #下田衣珠季 さんにご来場いただきました☀️



花束贈呈&始球式での大役、またハーフタイムのご登場でも、最高に素敵な笑顔でスタジアムを明るく照らして下さり、ありがとうございました… pic.twitter.com/XftczDiHUe