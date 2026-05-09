「ヤバっ。超かわいい」「美しい」柏が大役を務めた美女アイドルの写真を公開
柏レイソルが9日にクラブ公式X(@REYSOL_Official)を更新し、ホームゲームに来場した日向坂46の下田衣珠季さんの写真を公開した。
下田さんが訪れたのは、6日に三協フロンテア柏スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグEAST第15節・浦和レッズ戦。「LAWSONエキサイトマッチ」のスペシャルゲストとしてローソンの制服を着用し、キックオフセレモニーなどを担当した。
クラブは当日の写真とともに「花束贈呈&始球式での大役、またハーフタイムのご登場でも、最高に素敵な笑顔でスタジアムを明るく照らして下さり、ありがとうございました」と感謝。「またぜひ日立台にてお待ちしております」とメッセージを送っている。
ファンからは「ヤバっ。超かわいい」「良い表情してる」「やっぱり可愛いくて美し〜ね」「ずっと笑顔で可愛かった」「にこにこで手を振ってて癒された」「レイソルユニ姿も見たい」「下田衣珠季さんを呼んでいただきありがとうございます」「素敵なご縁がまた続きますように…!」などの声が上がった。
下田さんが訪れたのは、6日に三協フロンテア柏スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグEAST第15節・浦和レッズ戦。「LAWSONエキサイトマッチ」のスペシャルゲストとしてローソンの制服を着用し、キックオフセレモニーなどを担当した。
ファンからは「ヤバっ。超かわいい」「良い表情してる」「やっぱり可愛いくて美し〜ね」「ずっと笑顔で可愛かった」「にこにこで手を振ってて癒された」「レイソルユニ姿も見たい」「下田衣珠季さんを呼んでいただきありがとうございます」「素敵なご縁がまた続きますように…!」などの声が上がった。
先日の浦和戦「ローソンエキサイトマッチ」のスペシャルゲストとして、#日向坂46 の #下田衣珠季 さんにご来場いただきました☀️— 柏レイソルOFFICIAL☀ (@REYSOL_Official) May 8, 2026
花束贈呈&始球式での大役、またハーフタイムのご登場でも、最高に素敵な笑顔でスタジアムを明るく照らして下さり、ありがとうございました… pic.twitter.com/XftczDiHUe