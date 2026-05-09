◇ナ・リーグ パドレス−カージナルス（2026年5月8日 サンディエゴ）

パドレスの松井裕樹投手（30）が8日（日本時間9日）、本拠でのカージナルス戦で今季初登板した。

0−4の5回、先発・キャニングが1死満塁のピンチで降板すると、後を継いでマウンドへ。1人目の打者・ゴーマンに右前適時打を浴びると、続くウィンにも左犠飛を許し、6点目を失った。その後、二走・ウォーカーが盗塁に失敗したため3アウトで攻守交代となった。

イニングをまたいだ6回も続投し、遊ゴロ、三飛、投ゴロと3者凡退に抑えた。7回も続投し、1死からヘレラに中前打を許すと、バールソンにも右前打を浴び、続くウォーカーを四球で歩かせ満塁に。それでも前の打席で適時打を浴びたゴーマンを空振り三振に仕留め2死までこぎ着け、最後はウィンをニゴロに打ち取り、無失点でしのいだ。

松井は2月19日に今キャンプ初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板したが、左足の内転筋を負傷。同26日にWBCに出場する侍ジャパンのメンバーから外れることが発表された。

開幕から負傷者リスト（IL）に入り、傘下3Aでリハビリ登板を進め、3Aでは11試合、計12回2/3を投げ、防御率4・97。今月5日（同6日）に復帰した。